Die Geheimnisse der Karrierefrau

Heute, 05:50h, noch kein Kommentar

Mit Ende 20 glaubt Lola ihr Privatleben ebenso fest im Griff zu haben wie ihren Job als Unternehmensberaterin. Niemand weiß von ihrer Schwester Conny und der Geschichte psychischer Krankheit, die sich durch die Familie zieht.



Die Edition Salzgeber hat "Der Boden unter den Füßen" fürs Heimkino veröffentlicht

Auch die Liebesbeziehung zu ihrer Teamleiterin Elise hält sie geheim. Doch als die Umstände Lola zwingen, Conny einen größeren Platz in ihrem Leben einzuräumen, und ihre Geheimnisse ans Licht kommen, droht sie selbst den Boden unter den Füßen zu verlieren.



In ihrem neuen Film "Der Boden unter den Füßen" erzählt die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer ("Die Vaterlosen", "Was hat uns bloß so ruiniert") die Geschichte einer jungen Frau, die sich in einer von Männlichkeitsritualen und Erfolgsdruck dominierten Arbeitswelt behauptet – und der erst in der Begegnung mit ihrer schizophrenen Schwester die Kontrolle über ihr eigenes allzu streng strukturiertes Leben entgleitet.



In den Hauptrollen glänzen Valerie Pachner ("Ein verborgenes Leben"), Pia Hierzegger ("Wilde Maus") und Mavie Hörbinger ("Sommerhäuser"). (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zum Film



Der Boden unter den Füßen. Drama. Österreich 2019. Regie: Marie Kreutzer. Darsteller: Valerie Pachner, Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger, Michelle Barthel, Marc Benjamin, Axel Sichrovsky, Dominic Marcus Singer, Meo Wulf. Laufzeit: 108 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte (optional). FSK 12. Edition Salzgeber