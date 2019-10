"Emma" an Kollegah: "Keiner ist so sexistisch, homophob und so antisemitisch wie du"

Heute, 10:42h, noch kein Kommentar

Die Frauenzeitschrift "Emma" hat den 35-jährigen Gangsta-Rapper Kollegah zum "Sexist Man Alive 2019" ausgerufen. Künftig werde man den "Emma"-Award für den größten Sexisten jedes Jahr verleihen, teilte die von der 76-jährigen Alice Schwarzer geleitete Redaktion am Dienstag in Köln mit. Es sei gar nicht so einfach gewesen, den Würdigsten herauszufinden. "Da drängelten sich die Anwärter. Doch einer ragte klar aus der Menge heraus mit seinem enthemmten Sexismus, Antisemitismus und Islamismus: der Rapper Kollegah." Er habe sich den Negativpreis mehr als verdient. "Wir gratulieren, Kollegah!"



In einem direkt an den Musiker gerichteten Schreiben heißt es: "Keiner ist so sexistisch, homophob und so antisemitisch wie du." Dieser Antisemitismus sei kein Ausrutscher, sondern habe System. Zeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" haben Kollegah massive Antisemitismusvorwürfe eingebracht. Er selbst weist die Beschuldigungen zurück.



Das Wortspiel "Sexist Man Alive" leitet sich vom Titel "Sexiest Man Alive" ab, den das amerikanische Magazin "People" jährlich verleiht. Zuletzt wurde im Jahr 2018 der britische Schauspieler Idris Elba mit dem weltweit für Schlagzeilen sorgenden Preis ausgezeichnet.

Bundesprüfstelle warnt vor Kollegahs Homophobie

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hatte sich bereits 2014 besorgt über die Homophobie im Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 2" von Kollegah und seinem Rapkollegen Farid Bang geäußert und es auf den Index gestellt. Für die Behörde seien die "die extrem homosexuellenfeindlichen Äußerungen (…) sozialethisch nicht mehr vertretbar". Auf diesem Album rappten die Interpreten unter anderem: "Ich schlag dir deine große Schnauze ein / Ich hab gehört du drehst ein Film – Brokeback Mountain 2" oder attestieren Schwulen: "Ihr seid wie Schotten. Männer, die die Hosen nicht anhaben".



Eine Auszeichnung mit dem Echo für Kollegah und Farid Bang sorgte 2018 wegen deren menschenverachtender Texte für einen Eklat (queer.de berichtete). Als Folge wurde der Musikpreis 26 Jahre nach seiner Gründung abgeschafft (queer.de berichtete). (dpa/dk)