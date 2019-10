Schwulenberatung Berlin sucht Sozialbetreuung für Queere Unterkunft

Heute, 12:24h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für die Erstaufnahmeeinrichtung und Gemeinschaftsunterkunft für LSBTI* Geflüchtete in Berlin-Treptow eine weitere



Sozialbetreuung mit eigener Migrations- oder Fluchterfahrung



zu sofort oder später. Die Stelle beinhaltet eine bis zu einjährige berufsbegleitende Qualifizierung in "psychosozialer Beratung" (oder vergleichbar) in 2020 im Rahmen eines Förderprogramms mit einer zusätzlichen Arbeitszeit von bis zu neun Wochenstunden.



Wochenarbeitszeit:

- ca. 30 Wochenstunden (+ ca. 9 Wochenstunden für den Zeitraum der Qualifizierung)



Aufgaben u.a.:

- Einführung bei Aufnahme neuer Bewohner*innen

- Niedrigschwellige Betreuung und Bedarfsermittlung

- Informationsvermittlung, Unterstützung bei Ausfüllen von Formularen

- Weitervermittlung an in- und externe Beratungs- und Freizeitangebote und die Weiterverfolgung von Prozessen (Lotsenfunktion für Bewohner*innen)

- Regelung zwischenmenschlicher Konflikte des Zusammenlebens

- Regelung der täglichen Abläufe in der Unterkunft, einschließlich Einhaltung der Hausordnung

- Sprachmittlung für Kolleg*innen



Voraussetzungen

- Eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

- Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- Sprachkenntnisse in Englisch (B2 oder höher)

- hohe Sozialkompetenz

- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

- zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

- Sicherer Umgang mit MS Office

- Bereitschaft zur Fortbildung



Erwünscht

- (sozial-)pädagogische Basisqualifikation

- Relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich

- Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

- Erfahrungen in Konfliktmanagement

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Interkulturelle/Diversity Kompetenz

- Sprachkenntnisse in Russisch, Arabisch und/oder Farsi



Aussagekräftige Bewerbungen

mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bitte mit Kennwort 2019-A3-14 bis zum 17. November 2019

- per Email an

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel (ebenfalls ) wenden.