Slowenien: Angreifer stürmen queeren Club

In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Angriff auf den queeren Tiffany Club gekommen. Gegen sechs Uhr kurz nach Schließung drangen Unbekannte in den alternativen Kulturzentrumskomplex Metelkova Mesto ein, der die Szeneclubs Tiffany und Monokel beherbergt.



Die Angreifer, von der österreichischen Nachrichtenagentur APA als Hooligans, von Szeneorganisationen als Bullies beschrieben, schlugen die Haustür ein und drangen ins Gebäude vor. Verbliebene Mitarbeiter und Gäste des Tiffany retteten sich ins Innere des Clubs und verbarrikadierten sich, während die Angreifer begannen, die Menschen homo- und transphob zu beleidigen und zu bedrohen. So hätten sie "Wo seid ihr Pussys, kommt raus, ihr Schwuchteln" geschrieen.



Die Gruppe beschädigte das Mobiliar des Hauses und schlug mehrere Fenster ein, der Sachschaden wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben. Laut Mitteilung des Clubs sei die Polizei schnell nach einem ersten Notruf erschienen, worauf die Angreifer geflohen seien. Niemand sei verletzt worden, einige Menschen seien nach dem Angriff allerdings verängstigt oder stünden unter Schock.



Anstieg von homofeindlicher Rhetorik und Gewalt

Die queeren Organisationen ŠKUC Magnus und Škuc LL verurteilten den Angriff und forderten ebenso wie der Club umfassende Strafermittlungen. Die Organisationen beklagten, dass es keine spezielle Gesetzgebung zu Hassverbrechen gebe und dass man einen Anstieg von homo- und transfeindlicher Gewalt verzeichne, die man auch auf nicht verfolgte Hassrede zurückführe. Innerhalb eines Monats habe es zwei gewalttätige Angriffe auf LGBT-Personen gegeben. Anfang Oktober hatte eine Gruppe gewalttätiger Männer etwa einen schwulen Mann brutal verprügelt, der in der Kleinstadt Murska Sobota durch einen Park nach Hause ging. Sie brachen ihm mehrere Rippen und verletzten seine Niere schwer.



Premierminister Marjan Sarec hat inzwischen den "feigen Angriff" auf das Tiffany verurteilt, der Gleichstellungsbeauftrage der Regierung sprach von einem Angriff auf die gesamte LGBTI-Community. Der Club selbst rief für den Freitagabend zu einer Kundgebung vor dem Gebäude auf, danach startet man in die vorab geplante Clubnacht ("Slovenian horror story: Drag Attacks!"). "Wir lassen uns von Gewalt und Hass nicht einschüchtern", so die Ankündigung.



Slowenien hatte 2015 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet (queer.de berichtete) – der Schritt wurde allerdings vor Inkrafttreten durch ein Referendum gestoppt (queer.de berichtete). Seit 2006 gibt es Eingetragene Lebenspartnerschaften mit zunächst begrenzten Rechten, seit 2017 mit allen Rechten der Ehe bis auf das Recht auf Adoption und künstliche Befruchtung.



In diesem Jahr war es unter anderem in Polen, Ungarn und Russland mehrfach zu Angriffen auf queere Einrichtungen und Festivals gekommen. Erst in der letzten Woche hatten Neonazis in Budapest ein Kulturzentrum attackiert und eine Regenbogenflagge vor dem Eingang verbrannt (queer.de berichtete). (nb)