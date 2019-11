Spahn-Vorstoß zu "Konversionstherapien": Demokratische Opposition fordert mehr

Heute, 14:33h, noch kein Kommentar

Die demokratischen Oppositionsparteien haben am Montag die Initiative zum Verbot von "Homo-Heilung" durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßt, aber Verbesserungswünsche geäußert. Die FDP und die Grünen forderten etwa ein schnelleres Verfahren, um das Gesetz bis Ende des Jahres umzusetzen.



Am frühen Montagmorgen hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland bereits berichtet, dass ein Gesetzentwurf für ein gesetzliches Verbot von Behandlungen gegen Homo- und Transsexualität vorliege (queer.de berichtete). Der Entwurf sieht hohe Geld- oder Haftstrafen bis zu einem Jahr bei Verstößen vor. Allerdings wurden auch mehrere Schlupflöcher für "Homo-Heiler" bekannt, etwa in der Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen.



Laut der Nachrichtenagentur AFP bestätigte ein Sprecher Spahns am Montagvormittag, dass der Gesetzentwurf nach Willen des Ministers bis Ende des Jahres im Kabinett beraten werden solle. Der Referentenentwurf sei bereits für das Anhörungsverfahren mit Ländern und Verbänden weitergeleitet worden.



Brandenburg: "Was keine Krankheit ist, kann man nicht heilen"

Dieser Prozess geht der FDP zu langsam: "Nach einer Ankündigung für vergangenen Sommer vertröstete Jens Spahn die Öffentlichkeit auf das Jahresende", kritisierte Jens Brandenburg, der Sprecher für LSBTI in der liberalen Bundestagsfraktion. "Der versprochene Zeitplan lässt sich jetzt schon nicht mehr halten. Jens Spahn muss den Referentenentwurf jetzt endlich vorlegen und die parlamentarischen Beratungen schnellstmöglich anstoßen." Die "menschenverachtenden Konversionstherapien" müssten noch Anfang 2020 verboten werden. "Konversionsverfahren sind ein schwerer Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung. Was keine Krankheit ist, kann man nicht heilen", so Brandenburg.



"Es ist gut, dass nun ein konkreter Gesetzentwurf zur Diskussion im Parlament vorgelegt wird", befand auch Doris Achelwilm, die queerpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sie forderte allerdings zusätzlich Nachbesserungen, etwa bei der Gruppe der 16- bis 18-Jährigen, Sanktionen gegen "Homo-Heiler" sowie ein Verbot von geschlechtszuweisenden Operationen bei Intersexuellen. Im vergangenen Monat hatte bereits die FDP Verzögerungen bei Reformen im Intersexuellenrecht scharf kritisiert (queer.de berichtete).

Schauws: Verbot ist Konsens unter Demokraten

Die Grünen zeigten sich erfreut, "dass die Schädlichkeit solcher Pseudotherapien und die Notwendigkeit, gegen sie vorzugehen, unter allen demokratischen Parteien nun Konsens ist", wie Ulle Schauws, die grüne Sprecherin für Queerpolitik, erklärte. Sie verwies darauf, dass ihre Fraktion bereits Anfang 2013 eine derartige Initiative gestartet habe (queer.de berichtete). Diese wurde von der damaligen schwarz-gelben Regierungskoalition aber kategorisch abgelehnt (queer.de berichtete). Die FDP erklärte damals etwa, dass ein Verbot möglicherweise gegen die Religionsfreiheit verstoßen könne.



Schauws mahnte auch, dass es "weiterer Maßnahmen" bedürfe, um "dieser Scharlatanerie" ein Ende zu setzen. "Zu den Maßnahmen gehören u.a. Kampagnen, die die Akzeptanz der Vielfalt sexueller Orientierungen, geschlechtlicher Identitäten und von Geschlechtsmerkmalen vergrößern und über die Gefährlichkeit von Behandlungen aufklären", so die Grünenpolitikerin. (dk)



Es wurde Zeit! Verbot ist überfällig. Wir begrüßen, dass Spahn endlich Gesetzentwurf gegen die schädlichen Pseudotherapien vorlegt. @GrueneBundestag fordert das seit Jahren. Es muss aber umfassend greifen, auch für Trans- und Inter + Kampagne zur Aufklärung!#konversionstherapie https://t.co/sqlTdjpHKS Ulle Schauws (@ulle_schauws) November 4, 2019 Twitter / ulle_schauws