Caitlyn Jenner geht in den Dschungel

Caitlyn Jenner in ihrer kurzlebigen Realityserie "I Am Cait", von der 2015 und 2016 nur 16 Folgen produziert worden sind (Bild: E! Entertainment)

Heute, 15:17h, noch kein Kommentar

Caitlyn Jenner wird am 17. November an der 19. Staffel der Realityshow "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!" – der britischen Originalversion von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" – teilnehmen. Das berichten mehrere britischen Boulevardmedien. Die 70-Jährige soll demnach mit einer Rekordgage von den Produzenten gelockt worden sein: Allein für ihre Teilnahme soll sie 500.000 Pfund (580.000 Euro) erhalten.



"Sie ist ein großer Name und großartig für die Produzenten", so zitiert etwa "The Sun" einen Insider. Der Privatsender ITV habe Jenner bereits seit Jahren angefragt, nun aber zum ersten Mal eine Zusage erhalten. Offenbar erhoffen sich die Macher der Show, dass Jenner über ihre langjährige Ehe mit Kris Jenner ebenso berichtet wie über ihre Beziehung mit anderen Mitgliedern ihrer Promi-Familie, insbesondere Kim Kardashian.



Jenner feierte erst vor wenigen Tagen ihren 70. Geburtstag (queer.de berichtete). Sie war bereits in den Siebzigerjahren ein großer Star in den USA, als sie bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal die Goldmedaille im Siebenkampf der Männer holte. Nach ihrer sportlichen Karriere heiratete Jenner in den Kardashian-Clan ein und wurde ein beliebter Realitystar in der Reihe "Keeping Up With The Kardashians", von der erst am Sonntag die 250. Folge ausgestrahlt wurde.

Umstrittene Unterstützung für Donald Trump

2015 outete sie sich als trans und änderte ihren Vornamen in Caitlyn. Seither engagierte sie sich für Transgender-Rechte in den USA, sorgte aber mit ihrer Unterstützung von transphoben Republikanern wie Senator Ted Cruz und dem späteren Präsidenten Donald Trump immer wieder für Kopfschütteln unter LGBTI-Aktivisten. Vergangenes Jahr erklärte sie allerdings, dass sie wegen der transphoben Politik der Trump-Regierung ihre Unterstützung für den Republikaner inzwischen bedaure (queer.de berichtete).



In Deutschland wird die Dschungelshow wieder im Januar 2020 bei RTL zu sehen sein. In der 14. Staffel soll mit Hubert Fella erneut ein offen schwuler Kandidat teilnehmen (queer.de berichtete). Mit Lorielle London und Giuliana Farfalla haben bereits zwei trans "Stars" am deutschen Dschungelcamp teilgenommen. (dk)