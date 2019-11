Rafi hat sein Coming-out in der RTL-Primetime

Heute, 10:43h,

"Neue Männer braucht das Paradies" – so überschreibt die RTL-Presseabteilung die vierte Folge der zweiten Staffel von "Bachelor in Paradise". Und tatsächlich: Auf einer realitytauglichen Hetero-Balz-Insel in Thailand sorgt der 29-jährige Kölner Kandidat Rafi mit seinem Coming-out bereits vor dem Start der Serie für Schlagzeilen (queer.de berichtete).



In den ersten Folgen betont der gebürtige Syrer noch seine angebliche Heterosexualität. Doch dann nimmt ihn Mitkandidat Filip in der aktuellen vierten Episode, die RTL am Dienstagabend zur besten Sendezeit ausstrahlt, an die Seite. Filip konfrontiert Rafi damit, dass es Schwulengerüchte über ihn gebe – und dass Homosexualität kein Problem mehr sei: "Man soll sich dafür nicht schämen. Wir leben in Deutschland, wo das normal ist", so der Hamburger mit serbischen und bosnischen Wurzeln aufmunternd.



Filip (re.) sagt Rafi, dass Homosexualität nichts Schlimmes ist (Bild: TVNOW)

Am nächsten Abend fließen dann die Tränen bei Rafi – und er outet sich vor allen Mitkandidaten und den RTL-Kameras: "Ich habe akzeptiert, dass ich niemals mit einer Frau glücklich werden kann und dass ich auf Männer stehe." Er sei daher in der Show fehl am Platze. Rafi weiter: "In meiner Kultur wirst du dafür verachtet. Du hast die Ehre der Familie beschmutzt. Du wirst in radikal-muslimischen Ländern dafür ermordet. Oft von der eigenen Familie. Ich hatte bisher nie den Mut und die Stärke das zu sagen."



Die anderen Junggesellen unterstützen Rafi vor den Kameras (Bild: TVNOW)

Weiter gibt Rafi zu, dass er 2018 am Format "Bachelorette" teilgenommen habe, um seine Homosexualität zu verstecken. Er habe gedacht: "Wenn ich bei einem Dating-Format mitmache, kommt gar keiner drauf, was eigentlich los ist."

Bei seinem Auftritt in der "Bachelorette" hatte sich Rafi letztes Jahr noch bis zum Abwinken als Macho inszeniert. So zeigte er den ersten Schmatzer der Staffel: Sein Schulterkuss, mit dem er um die Gunst von Bachelorette Nadine Klein warb, war binnen kürzester Zeit großes Thema in den Boulevardmedien. Rafi hatte sich damals – welch Klischee – eine spontane und abenteuerlustige Frau gewünscht, die Kinder liebt und treu ist.



Die Coming-out-Folge wird am Dienstagabend um 20.15 Uhr bei RTL gezeigt. Sie ist bereits jetzt (gebührenpflichtig) beim Streamingportal TVNOW erhältlich. (dk)