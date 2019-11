Eminem: "Was wäre, wenn ich dir sage, dass ich auch schwul bin?"

Eminem weiß auch noch nach über 20 Jahren Karriere zu provozieren (Bild: Instagram / Eminem

Heute, 14:19h,

In einem neuen Song fragt der 47-jährige US-Rapstar Eminem, was passieren würde, wenn er sich als schwul outen würde. Ein Ausschnitt aus dem Lied, das er gemeinsam mit seinem 31-jährigen Rap-Kollegen Joyner Lucas aufnahm, war vergangene Woche im Internet geleakt worden – und erregte Aufmerksamkeit in sozialen Medien.



In dem Song rappt Lucas auf Englisch: "Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ich schwul bin." Danach wiederholt Eminem fast die gleiche Worte (Joyner Lucas: "What if I told you that I'm out of place? Wait, what if I told you that I was gay?" Eminem: "What if I'm a hypocrite who's just afraid to face truth? Wait, what if I told you I'm gay too?"). Allerdings ist nur dieser Ausschnitt geleakt worden; der Zusammenhang, in dem die Worte fallen, ist nicht bekannt.



Wiederholt Homophobie-Vorwürfe gegen Eminem

Eminem war besonders zu Beginn seiner Karriere Ende der Neunzigerjahre von LGBTI-Aktivisten scharf kritisiert worden, weil er immer wieder das Wort "Faggot" (Schwuchtel) als Schimpfwort in seinen Liedern verwendet hatte. Dies sei schädlich, weil er damit jungen Fans praktisch die Erlaubnis ausstelle, mutmaßlich schwule Mitschüler als "Schwuchteln" zu beschimpfen.



Der Rapper erhielt allerdings auch Unterstützung aus der Community, etwa vom offen schwulen Sänger Elton John, der bei den Grammy Awards 2001 mit Eminem gemeinsam auftrat. Die LGBTI-Organisation GLAAD zeigte sich damals "entsetzt, dass John die Bühne mit einem Künstler teilt, dessen Worte und Taten Hass und Gewalt gegen Schwule und Lesben propagieren".



Selbst in den letzten Jahren gab es noch Kontroversen: 2015 veröffentlichte Eminem ein weiteres Album, in dem er erneut über "Schwuchteln" herzog. Er beharrte aber in einem Interview darauf, dass das Wort "Schwuchtel" nichts mit Homosexualität zu tun habe, sondern ein generischer Ausdruck für "Dreckskerl" oder "Arschloch" sei (queer.de berichtete).



Vergangenes Jahr beschimpfte er den Rapper Tyler, The Creator, der zuvor seine Homosexualität angedeutet hatte, in einem Diss-Song als Schwuchtel (queer.de berichtete). Später bedauerte er allerdings diese Wortwahl (queer.de berichtete).



In der politische Debatte um LGBTI-Rechte gab sich Eminem liberal: Er erklärte bereits 2010, dass er ein Befürworter der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben sei (queer.de berichtete). (cw)