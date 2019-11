US-Gericht verbietet Trans-Diskriminierung im Gesundheitswesen

Dürfen Ärzte in Notaufnahmen Transsexuelle ablehnen, weil sie diese Personen aus religiösen Gründen ablehnen? Die Trump-Regierung sagt "ja", ein New Yorker Gericht sagt aber "nein"

Ein Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Manhattan hat am Mittwoch eine Initiative der Trump-Regierung gestoppt, mit der unter anderem künftig die Diskriminierung von Transsexuellen im staatlich geförderten Gesundheitswesen legalisiert werden sollte. Das Washingtoner Gesundheitsministerium hatte im Mai angekündigt, dass man eine Regelung aus der Obama-Ära abschaffen wolle, nach der sich trans und intergeschlechtliche Menschen nicht mehr unter den Diskriminierungsschutz aufgrund des Merkmals Geschlechtes berufen können (queer.de berichtete). Pflegepersonal und Ärzte dürften demnach grundsätzlich Patienten Dienstleistungen verweigern, wenn Transsexualität ihren moralischen oder religiösen Überzeugungen widerspricht.



In dem Verfahren ging es unter anderem um "Title VII", einer Bürgerrechtsgesetzgebung aus dem Jahr 1964, in der unter anderem festgelegt wird, dass niemand wegen seines Geschlechtes diskriminiert werden dürfe. Richter Paul A. Engelmayer argumentierte in seiner 147-seitigen Urteilsbegründung, dass die von der Trump-Regierung geplante engere Fassung von "Title VII", die Trans- und Intersexuelle nicht umfasst, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der US-Verfassung verstoße, der "willkürliche" Diskriminierung von Minderheiten verbiete. Die neue Regelung hätte eigentlich am 22. November offiziell in Kraft treten sollen.

Gefahr auch für HIV-Positive

LGBTI-Aktivisten hatten sich besorgt gezeigt, dass diese Weigerung in Notfällen eventuell lebensbedrohlich sein könnten. So würden außerdem besonders marginalisierte Gruppen getroffen werden, neben trans Personen etwa auch HIV-Positive oder Frauen, die eine Notfallabtreibung benötigten oder die Pille benutzten.



Geklagt hatten neben 19 Bundesstaaten unter anderem gemeinnützige medizinische Dienstleister wie Planned Parenthood und auch mehrere Bürgerrechts- und LGBTI-Organisationen. Es wird erwartet, dass die Trump-Regierung nun in die nächste Instanz ziehen wird.



Das Weiße Haus versucht derzeit über mehrere Ebenen, den Schutz von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten zurückzudrängen. Darüber dürfte im nächsten Jahr auch der Supreme Court entscheiden: Die Höchstrichter beraten derzeit über die Überzeugung der Trump-Regierung, nach der trans Menschen wegen ihrer Geschlechtsidentität willkürlich im Arbeitsrecht diskriminiert werden dürfen (queer.de berichtete). (dk)