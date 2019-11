Georgien: Ausschreitungen gegen queere Filmvorführung

Die Lage in Tiflis am frühen Abend (Bild: Giorgi Tabagari / twitter

Heute, 17:38h,

In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben am Freitagabend wie vorab angedroht hunderte Gegendemonstranten – nationalistische, teils russlandnahe, und orthodoxe Gruppen samt einigen Priestern – eine queere Filmpremiere gestört und den Eingangsbereich blockiert. Auch in der Hafenstadt Batumi kam es bei der gleichzeitigen Vorführung des Films zu Protesten.



Man wolle einen "Korridor der Schande" bilden, hatte eine der homofeindlichen und rechtsextremen Gruppen, "Georgian March", im Vorfeld in Tiflis auf einer Pressekonferenz angekündigt. Ein Großaufgebot der Polizei versuchte, die Vorführung in der Hauptstadt zu sichern – laut Beobachtern zunächst recht halbherzig. Später kamen Polizisten in Krawall-Ausrüstung hinzu, die die Menschenmassen zur Seite drängten und Filmbesucher in das Kino geleiteten. Die Gegendemonstranten versuchten, in das Kino einzudringen, und setzten auch Feuerwerkskörper gegen Polizisten ein.

Ersten Meldungen zufolge wurden knapp über zehn Gegendemonstranten festgenommen. Eine Bürgerrechtlerin, laut dem Tiflis Pride eine CSD-Aktivistin, wurde verletzt und mit einem blutenden Gesicht zu einem Krankenhaus gebracht – der Pride betont, die Polizei habe zuvor homophobe Beschimpfungen in ihre Richtung ignoriert. Auch ein führendes Mitglied einer liberalen und oppositionellen Partei wurde vor dem Kino angegriffen. Zu weiteren Würfen von Feuerwerkskörpern kam es offenbar, als Besucher das Kino nach Beendigung der Vorführung unter Polizeischutz verließen. Am späten Abend Ortzszeit fanden sich noch immer hunderte Gegendemonstranten vor dem Kino ein – dort sollte noch eine Spätvorführung stattfinden.



Activist of Tbilisi Pride – Ana Subeliani got attacked today when she was trying to get to the cinema. Police was witnessing the homophobic slurs towards Ana and didn't take preventive measures to stop the violence. Ana is now hospitalized.#TbilisiPride #Georgia pic.twitter.com/ue0dKEwvLY Tbilisi Pride (@TbilisiPride) November 8, 2019 Twitter / TbilisiPride

Das Innenministerium hatte am Freitagmittag angekündigt, Meinungsfreiheit und die Sicherheit der Kino-Besucher durchzusetzen. Bereits Stunden vor Beginn der Premiere hatten sich einige der Homo-Hasser versammelt, homofeindliche Reden gehalten und unter anderem eine Regenbogenflagge verbrannt. Die gleichen Gruppen, die in den letzten Jahren bereits gegen Pride-Kundgebungen und solche zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie vorgingen, zogen dann vor das Kino.



Im Amirani-Kino fand die nationale Premiere des georgisch-schwedischen Films "Als wir tanzten" statt. Das Drama von Levan Akin über einen schwulen georgischen Tänzer ist der erste Langfilm mit LGBTI-Bezug, der in dem Land spielt (queer.de berichtete). Schweden hat den Film, der in Deutschland bereits auf dem queerfilmfestival in Berlin, München und Stuttgart lief und im März 2020 in die Kinos kommt, für den Internationalen Oscar eingereicht.



Der Film soll von Freitag bis Sonntag in fünf Kinos der Hauptstadt und in einem in Batumi gezeigt werden – rechte und christlich-fundamentalistische Aktivisten hatten angekündigt, alle Vorführungen verhindern zu wollen. Auch in Batumi konnte die Vorführung am Freitag nur unter Polizeischutz stattfinden. Rund hundert Gegendemonstranten warfen Eier auf die Eingangstür, auf Besucher und Polizisten.



Ausschnitt aus einem Live-TV-Report aus dem Kino in Batumi

Die orthodoxe Kirche hatte sich in einer Stellungnahme gegen den Film als "Popularisierung von Sodomitenbeziehungen" und als "großen Angriff auf die Kirche und die nationalen Werte" ausgesprochen. Die schon immer homofeindliche Kirche steht unter Druck: Sie war vor wenigen Tagen von einem Skandal erschüttert worden, als ein früherer Erzbischof Kirchenoberhaupt Ilia II. und weiteren führenden Kirchenvertretern sexuelle Handlungen mit Männern und Kindern vorwarf.

Gewalt überschattet alles

In Tiflis hatte es im Juli den ersten CSD des Landes gegeben – nach etlichen Gewaltandrohungen im Vorfeld fand er als kleine Demonstration vor dem Innenministerium statt, das den CSD lange nicht schützen wollte, während rechte Gruppen in der Innenstadt gegen LGBTI-Rechte demonstrierten (queer.de berichtete). In den Wochen zuvor war es zu Bombendrohungen gegen queere Verbände gekommen und zu Gewalt durch Gegendemonstranten, als LGBTI-Aktivisten vor dem Parlament die Abhaltung des Pride einforderten.

Direktlink | Ausschreitungen gegen einen Bus mit queeren Aktivisten am 17. Mai 2013

Aus Sicherheitsgründen hatte die Szene lange keinen Pride gewagt. Vor allem ein Datum ist in Tiflis in steter Erinnerung: Am 17. Mai 2013 hatte in Tiflis eine aufgebrachte Menge einen Bus mit LGBTI-Aktivisten angegriffen, die eine Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie abgehalten hatten (queer.de berichtete). Rund 20 Personen wurden dabei verletzt. Bereits im Vorjahr waren zum IDAHOBIT rund 50 LGBTI-Aktivisten auf über 200 größtenteils orthodoxe Gegendemonstranten gestoßen (queer.de berichtete). Auch in den letzten Jahren kam es immer wieder zu Gewaltvorfällen bei kleineren Protesten der Szene (queer.de berichtete), während Homo-Gegner größere jährliche Demonstranten – und einen homofeindlichen "Weltkongress der Familie" abhielten (mehr Details im unteren Teil diesen Berichts). (nb)



mehrfach aktualisiert