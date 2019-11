Kerle.reisen bietet jetzt Gruppenreisen exklusiv für junge Gays an

Heute, 09:00h, noch kein Kommentar

Eine neue Marke von Kerle.reisen richtet sich künftig speziell an junge Gays. Wie es zu junge.Kerle.reisen gekommen ist, erklärt Geschäftsführer Martin Richter im Interview. Zudem stellt er auch noch die neuesten Reiseziele von Kerle.reisen vor und gibt einen exklusiven Einblick in die weitere Planung für 2020.



Frage: Martin, was war der Anlass für Eure neue Marke junge.Kerle.reisen?



Martin Ritter: Die Kerle auf unseren Reisen sind altersmäßig und regional bunt gemischt – das kommt sehr gut an und wird von den meisten als Bereicherung wahrgenommen. So treffen Gays mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und Erfahrungen aufeinander – jeder profitiert davon, jeder nimmt etwas nach Hause mit. Von Jüngeren kam jedoch häufiger der Wunsch nach Reisen unter Gleichaltrigen. Daher die neue Marke junge.kerle.reisen, die sich an Gays bis 39 Jahre richtet.







Was unterscheidet die Reisen für junge Gays zu den Kerle.reisen-Touren?



Die Touren auf www.junge.kerle.reisen sind aktiver, etwas wilder und weniger luxuriös. So teilt man sich das Doppelzimmer und spart damit bares Geld. Im Vordergrund steht das gemeinsame Urlaubserlebnis unter Gleichaltrigen.



Welche Reisen habt Ihr für die jungen Kerle im Angebot?



Wir starten mit fünf Europa-Touren – und mit Vietnam, dem ersten Fernreiseziel. Insbesondere bei der Vietnam-Rundreise, die im März zur besten Reisezeit startet, haben wir mit 1.698 Euro einen richtig tollen Preis, bei dem bereits die Langstrecken- sowie zwei weitere Inlandsflüge nach Zentral- und Südvietnam inkludiert sind.

Hier die Reisen für junge Kerle im Überblick:



Frage: Kommen wir auf Eure Hauptmarke Kerle.reisen zurück. Welche neuen Ziele habt Ihr im Programm?



Martin Ritter: Neue Ziele in Europa sind die Algarve und Ibiza – und es folgen in Kürze noch Menorca und Lanzarote für Oktober 2020. Alle Touren gehen eine Woche lang und sind entspannte Wanderreisen – denn beim Wandern kommt Mann einfach am schnellsten und besten ins Gespräch. Jede Reise hat ihre individuellen Extras – auf der Ibiza-Reise ist es ein optionaler Radausflug auf die Nachbarinsel Formentera, auf Lanzarote eine Weinprobe und bei der Menorca-Tour ein brandneues Wellness-Hotel für einen unvergesslichen Urlaub unter Gays. Ein echtes Programm-Highlight ist auch unser erster Biker-Treff im Bayerischen Wald im Mai 2020. Mit dem Motorrad geht es durch das idyllische Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Österreich. Übernachtet wird in unserem Partnerhotel Gut Riedelsbach, dem ersten Bier- und Wohlfühlhotel der Welt. Ein echtes Erlebnis!



Was plant Ihr für die Zukunft?



Wir planen aktuell für 2020 weitere, sehr ausgefallene Reisen in die Ferne. Angedacht sind eine Reise durch die Mongolei – ein echtes Kerle-Abenteuer – und eine Rundreise durch das aufgeschlossene Taiwan, das als erstes Land in der Region die Ehe für alle eingeführt hat. Eventuell kommt auch noch ein exotisches Ziel im Indischen Ozean hinzu. Die Kerle-Community soll sich überraschen lassen. Die Ideen gehen uns jedenfalls nicht aus.







Apropos Kerle-Community – habt ihr wieder Kerle-Treffs, bei denen man direkt mit Euch ins Gespräch kommt?



Haben wir. Ab Ende November touren wir wieder durch die Republik und machen Station in Berlin, Hamburg, Köln und München. Zu den Events ist jeder herzlich eingeladen, der in entspannter Atmosphäre Kerle treffen möchte, die bereits mit Kerle.reisen unterwegs waren oder es vorhaben. Und natürlich kann man auch uns von Kerle.reisen kennenlernen. Aufgrund des begrenzten Anzahl von Plätzen empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung über unsere Internetseite.





Hier die Kerle-Treffs im Überblick:



Info-Events zu Kuba & Japan: In Köln und München empfängt Kerle.reisen interessierte Gays zu einem Info-Event zu den Reisezielen Kuba und Japan. Mit vielen Bildern, Fakten und Details präsentiert ein Länderspezialist Land und Leute.



KÖLN I Sa, 30. November 2019: www.kerle.reisen/kerle-treff-koeln

MÜNCHEN I Sa, 7. Dezember 2019: www.kerle.reisen/kerle-treff-muenchen



Kerle-Stammtische: In Berlin und Hamburg erwartet die Teilnehmer ein lockeres Treffen oder auch Wiedersehen im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens. Dafür hat Kerle.reisen jeweils in einem beliebten Restaurant eine große Tafel reserviert. Ein schöner Jahresausklang in netter Gesellschaft.



HAMBURG I Fr, 13. Dezember 2019: www.kerle.reisen/kerle-treff-hamburg

BERLIN I Mo, 30. Dezember 2019: www.kerle.reisen/kerle-treff-berlin





Mehr Infos über junge.Kerle.reisen



Reisen unter jungen Gays in individuellen Kleingruppen mit ausgefallenen Reisezielen und einem coolen Mix aus Natur, Fun & Action – ein Urlaub, der haften bleibt und neue Freunde schafft. Das ist das Konzept des Reisevermittlers unter der neuen Marke junge.Kerle.reisen.



Jede Reise wird begleitet von einem deutschsprachigen Guide, der die Region wie seine Westentasche kennt und sich vor Ort um alles kümmert. Die Reiseziele und Unterkünfte sind mit Bedacht gewählt und stets gay-friendly.



Das Reiseangebot ermöglicht viel Freiraum zur individuellen Reiseplanung. Der Teilnehmer entscheidet vorab, ob er sein Zimmer mit Preisvorteil mit einem Mitreisenden teilt oder alleine nutzen möchte. Bei Reisezielen, die einen Flug erfordern, kann frei gewählt werden, ob der Flug selbst oder mit der Reise gebucht wird. Zudem ist jede Reise optional verlängerbar.



Das junge.Kerle.reisen-Angebot wird in regelmäßigen Abständen um weitere ausgewählte Reiseziele erweitert. Über den Newsletter können sich Gays stets über die neuen Angebote informieren. Auf Facebook, Instagram und Pinterest kann man zudem der Hauptmarke Kerle.reisen folgen.