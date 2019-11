Die Bundespost hielt Magnus Hirschfeld für zu wenig bekannt

Heute, 12:26h, noch kein Kommentar

Wie zumindest queer.de-Leser*innen wissen, wurde Magnus Hirschfeld – der Sexualwissenschaftler und Begründer der ersten deutschen Homosexuellenbewegung – im vergangenen Jahr anlässlich seines 150. Geburtstags von der Post mit einer eigenen Briefmarke geehrt (queer.de berichtete).



Wie erst jetzt aus einem Artikel in der Schwulenzeitschrift "Der Weg zu Freundschaft und Toleranz" vom Januar 1970 (PDF) bekannt wurde, hatte die Post den Vorschlag für eine Hirschfeld-Briefmarke zu seinem 100. Geburtstag noch abgelehnt, weil er zu unbekannt sei. Man sehe "keine Möglichkeit, sein Andenken durch die Herausgabe eines Sonderpostwertzeichens zu ehren", heißt es im dort dokumentierten Absageschreiben der Bundespost. "Der international anerkannte Gelehrte, der von 1868 bis 1938 lebte, ist weniger der Allgemeinheit als fachwissenschaftlichen Kreisen bekannt."



Vielleicht lag es aber auch an den nicht näher ausgeführten "etlichen Beschränkungen", denen die Landespostdirektion in Berlin nach eigener Aussage unterlag…

Zweiter Vorstoß im Jahr 1995

Im Jahr 1995 initiierte der Verein Homosexuelle und Kirche einen weiteren Vorstoß für eine Hirschfeld-Briefmarke – zum 100. Jahrestag der Gründung von Hirschfelds wissenschaftlich-humanitären Komitee im Jahr 1997. Das Bundespostministeriums lehnte erneut ab, formulierte die Absage (PDF) aber diesmal etwas diplomatischer: "Es ist verständlich, daß das vorliegende Ergebnis nicht allen Wünschen gerecht werden kann. In einem Ausgabeprogramm mit einer begrenzten Zahl von Sondermarken lassen sich aber nicht alle Vorschläge, auch wenn sie noch so wohlbegründet sind, verwirklichen."



Mit der Macht der 2011 gegründeten Bundesstiftung Magnus Hirschfeld im Rücken, führte der dritte Vorstoß schließlich zum Erfolg: Am 12. Juli 2018 wurde das 70-Cent-Postwertzeichen "150 Jahre Magnus Hirschfeld" veröffentlicht.



Ein Zehnerblock der Hirschfeld-Briefmarke

Ein Beleg, dass sich in den letzten 50 Jahren vieles verändert hat – der Bekanntheitsgrad von Magnus Hirschfeld, die öffentliche Meinung über Homosexualität und die Ansichten der Post. Auch wenn das Motiv der Sondermarke, das Hirschfelds Theorie der "sexuellen Zwischenstufen" symbolisieren soll, auf den ersten Blick nicht wirklich als Deutschlands erste queere Briefmarke erkennbar ist… (eihp, mize)