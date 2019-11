Akademie Waldschlösschen sucht Bildungsreferent*in

Heute, 05:22h, noch kein Kommentar

Die Akademie Waldschlösschen sucht zum 1.1.2020 im Rahmen des Kompetenznetzwerkes zum Abbau von Homo- und Transfeindlichkeit des Bundesprogramms "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)



eine*n Bildungsreferent*in.



Aufgabenbereiche:

· Eigenständige Konzipierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, Vor-Ort-Schulungen und Impulsveranstaltungen im Themenfeld

· Erarbeitung von Themen und Zielgruppenkonzeption unter Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Entwicklungen

· Werbung von und Kontaktpflege zu Zielgruppen

· Ausbau und Pflege des Netzwerkes von Kooperationspartner*innen

· Erstellung von Förderanträgen und Akquise von Drittmitteln

· Marktanalyse und Öffentlichkeitsarbeit inklusive sozialer Medien

· Außenvertretung und Mitarbeit in Ausschüssen und Arbeitskreisen des Arbeitsfeldes



Voraussetzungen:

· abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium

· Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBT*I und Erfahrungen in der LSBT*I-Arbeit

· pädagogische und organisatorische Erfahrungen in der Jugend-/Erwachsenenbildung

· Identifikation mit den Kernzielen der Akademie

· Erfahrungen in Netzwerkbildung und Öffentlichkeitsarbeit

· Gute EDV-Kenntnisse, auch in sozialen Medien



Es handelt sich um eine 40-Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an Tv-L, Entgeltgruppe E 12 für die Dauer des auf fünf Jahre angelegten Projektes – vorbehaltlich der Bewilligung durch das BMFSFJ.



Bewerbungen mit den aussagekräftigen Unterlagen in elektronischer Form bitte bis zum 29.11.2019 an:



Akademie Waldschlösschen, Ulli Klaum, 37130 Reinhausen –