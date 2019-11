41 Länder beim Eurovision Song Contest dabei

Die Vorfreude steigt: Nur noch sechs Monate bis zur 65. Ausgabe des Eurovision Song Contest

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat am Mittwoch eine Liste mit 41 Teilnehmerländern beim Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam veröffentlicht. Damit bleibt die Zahl im Vergleich zum letzten Wettbewerb in Tel Aviv stabil. Es gibt allerdings Veränderungen: Mit Ungarn und Montenegro haben zwei Länder, die in diesem Jahr noch dabei waren, ihre Teilnahme abgesagt. Dafür nehmen die Ukraine und Bulgarien, die dieses Jahr ausgesetzt haben, erneut teil.

Im vergangenen Jahr hatten ursprünglich 42 Länder ihre Teilnahme für den ESC 2019 bestätigt (queer.de berichtete). Die Ukraine sagte aber im Februar nachträglich ab, nachdem sich der Sender UA:PBC und die Vorentscheidsgewinnerin Maruv im Streit um ihre Haltung zu Auftritten in Russland nicht einigen konnten.



Ungarn verzichtete zuletzt 2010, Montenegro 2010 und 2011. Beide Länder waren zuletzt wenig erfolgreich: Ungarn verpasste in diesem Jahr den Einzug ins Finale, Montenegro scheiterte sogar bei den letzten vier Anläufen.



Die beiden ESC-Halbfinals werden am 12. und 14. Mai 2020 stattfinden. Das Finale, für das Deutschland als einer der großen Beitragszahler wieder automatisch qualifiziert sein wird, ist dann auf den 16. Mai angesetzt. Bislang haben nur zwei Länder ihre Interpreten ausgewählt: Die Trip-Hop-Band Hooverphonic wird Belgien vertreten, Popsänger Blas Cantó fährt für Spanien nach Südholland. Ihre Lieder sind allerdings bislang noch unbekannt.



Der Eurovision-Schlagerwettbewerb steht nächstes Jahr unter dem Motto "Open Up", zu Deutsch: "Öffne dich" (queer.de berichtete). Damit wollen die Veranstalter den "Geist unserer Zeit" reflektieren. "Open Up" lade die Menschen ein, sich für andere und ihre Meinungen, Geschichten und natürlich Musik zu öffnen, erklärte dazu Produzent Sietse Bakker. (dk)