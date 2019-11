Bischof bezeichnet LGBTI-Schulaufklärung als "Kindesmissbrauch"

Peytonlow / wikipedia) Bischof Joseph Edward Strickland stellt klar: Die Sichtbarkeit von Nicht-Heterosexuellen an Schulen ist nicht nur "Irrsinn", sondern "Kindesmissbrauch" (Bild:

Heute, 12:55h,

Der texanische Bischof Joseph Edward Strickland macht in sozialen Netzwerken Stimmung gegen Sexualaufklärung zu LGBTI-Themen an Schulen. Der 61-Jährige teilte am Mittwoch auf Twitter ein Video der homophoben Kommentatorin Liz Wheeler vom rechtsextremen "One America News Network". Darin ist szenenweise Aufklärungsunterricht zu sehen, den Wheeler mit gehässigen Kommentaren unterlegt hat.



Dazu schrieb Strickland: "Das Video zeigt eine irre und böse Botschaft, die sich zerstörerisch auf das Leben unschuldiger Kinder auswirkt. In einer vernünftigen Gesellschaft würde so etwas richtigerweise KINDESMISSBRAUCH genannt werden und die Menschen, die diesen Irrsinn verbreiten, würden vor Gericht landen. Wir müssen DIESEN IRRSINN STOPPEN!!!"



This video shares an insane and evil message that is destructive to the lives of innocent children. In a sane society it would be called what it is CHILD ABUSE and the people propagating this insanity would be prosecuted. We must STOP THIS INSANITY!!! https://t.co/Nbug7wiuBL Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) November 13, 2019 Twitter / Bishopoftyler

Strickland, seit 2012 Bischof des katholischen Bistums im osttexanischen Tyler, hat sich bereits mehrfach in die politische Diskussion um LGBTI-Rechte eingeschaltet. Anfang des Jahres sprach er etwa Nancy Pelosi, der ranghöchsten Politikerin der oppositionellen Demokraten, in einem Tweet ihr Katholisch-Sein ab und bezeichnete sie als "Ketzerin", weil sie erklärte hatte, dass sie ihre Unterstützung für die Ehe für alle mit ihrem Glauben in Einklang bringen könne (queer.de berichtete). Vergangenes Jahr erklärte er bei einem Treffen der US-Bischofskonferenz, dass Priester nur in Diözesen auftreten sollten, wenn sie Homosexuelle als Sünder verurteilen.

Die Führung der amerikanischen katholischen Kirche gilt als äußerst LGBTI-feindlich. Bei Volksentscheiden gab die Kirche vor der Ehe-Öffnung 2015 Millionen von Dollar aus, um für die Beibehaltung des Ehe-Verbots zu werben. Knapp ein Viertel der Amerikaner gehören dem katholischen Glauben an. Anders als die Führung ist das katholische Fußvolk jedoch toleranter eingestellt: So ist die Unterstützung der Ehe für alle unter Katholiken höher als im Durchschnitt. LGBTI-Rechte werden in den USA insbesondere von evangelikalen Protestanten abgelehnt. (dk)