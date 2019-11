1,5 Millionen Menschen sehen erste Folge von "Queen of Drags"

"Queen of Drags" liegt über dem Quotenschnitt von ProSieben (Bild: ProSieben)

Die erste Folge von "Queen of Drags" hat nach Angaben von ProSieben am Donnerstag in der Primetime quotenmäßig einen "sehr schönen Start" hingelegt. Insgesamt 1,50 Millionen Menschen wollten laut den Quotenmessern der GfK die erste Folge im linearen TV sehen – damit war die Show mit Abstand das meist gesehene Format im Donnerstagsprogramm von ProSieben. Die Zuschauerbeteiligung entspricht einem Marktanteil von 5,3 Prozent. Damit lag die knapp zweieinhalb Stunden dauernde Show über dem durchschnittlichen ProSieben-Marktanteil, der für den Monat Oktober 4,2 Prozent betrug.



In der für das Privatfernsehen wichtigen "werberelevanten" Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren sahen 990.000 Menschen zu. Das bedeutete einen ordentlichen Marktanteil von 11,4 Prozent (Oktober-Durchschnitt von ProSieben: 9,2 Prozent).



Sehr schöner Start für ein neues Programm. #QueenOfDrags startet mit sehr guten 11,4 Prozent Marktanteil (14-49). Wir freuen uns. Sehr. Danke für das Vertrauen. ProSieben (@ProSieben) November 15, 2019 Twitter / ProSieben

In der Zielgruppe musste sich ProSieben allerdings dem Marktführer RTL geschlagen geben, der mit dem zweistündigen Finale der 24. Staffel der Polizeiserie "Alarm für Cobra 11" einen Marktanteil von 13,3 Prozent erzielte.

"Queen of Drags" deutlich hinter ARD und ZDF

Im Gesamtpublikum lagen auch Das Erste und das ZDF deutlich vor "Queen of Drags": "Träume – Der Usedom-Krimi" erreichte in der ARD 5,42 Millionen Menschen, die Familienserie "Der Bergretter" brachte es im ZDF auf 5,21 Millionen. Auch in der – für das öffentlich-rechtliche Fernsehen – weniger wichtigen werberelevanten Zielgruppe gewannen die beiden gebührenfinanzierten Sender, wenn auch knapper.



Im Gesamtpublikum hatte auch "Alarm für Cobra 11" mit 2,28 Millionen Zuschauern die Nase vor der Dragshow. Die amerikanischen Krimiserien "FBI: Special Crime Unit" und "Criminal Minds" lagen bei Sat.1 ungefähr auf dem selben Niveau wie "Queen of Drags".



Immerhin: Die neue ProSieben-Show konnte quotenmäßig den romantischen US-Science-Fiction-Film "Passengers" auf Vox (1,35 Millionen), die RTLzwei-Doku "Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt" (1,12 Millionen) und die Kabel-Eins-Realityshow "Teenies allein daheim – das Erziehungsexperiment" (720.000) schlagen.



Die zweite Folge von "Queen of Drags" wird kommenden Donnerstag (21. November) um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Dann werden sich die neun Dragqueens in kosmischen Outfits vor den Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz sowie Gast-Jurorin Amanda Lepore auf der Bühne inszenieren. (dk)