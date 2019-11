Chick-fil-A will nicht länger an Homo-Hasser spenden

Heute, 17:27h,

Die amerikanische Schnellrestaurantkette Chick-fil-A hat am Montag angekündigt, nicht mehr an LGBTI-feindliche Organisationen zu spenden. Der von einem tiefgläubigen Südstaatenbaptisten gegründete Fastfoodladen mit mehr als 2.000 Filialen in den USA steht seit Jahren in der Kritik, weil er sogar "Homo-Heiler" unterstützt (queer.de berichtete).



Chick-fil-A erklärte, man werde sich künftig in seiner Spendenpolitik auf die Themenbereiche Bildung, Obdachlosigkeit und Hunger konzentrieren. Die Firma gab keine Gründe für die neue Strategie an. Sie erklärte lediglich, so werde "mehr Klarheit" geschaffen.

Konflikt schwelt seit 2012

Der Konflikt um das Schnellrestaurant war 2012 explodiert, als Firmenchef Dan Cathy erklärte, man spreche sich als christliches Unternehmen gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht aus. Daraufhin riefen Homo-Hasser einen "Tag der Wertschätzung" für die Fastfood-Kette aus und stürmten die Filialen (queer.de berichtete). LGBTI-Aktivisten organisierten wiederum Kiss-ins vor dem Hähnchenbräter.



Im Frühstücksfernsehen des Fox News Channel isst man schon mal Chick-fil-A-Burger, um seine Unterstützung zu verdeutlichen

Heute befürchtet das Unternehmen offenbar, mit seiner Homophobie mehr Chickenburger-Fans zu verprellen als anzuziehen. Auch die internationale Expansion der Kette geriet deswegen ins Stocken: In England muss etwa die erste Filiale nach Protesten wieder schließen (queer.de berichtete).



Homophobe Politiker zeigten sich über die veränderte Spendenpolitik von Chick-fil-A entrüstet. Der texanische Gouverneur Greg Abbott teilte etwa auf Twitter einen Artikel über die neue Spendenpolitik von Chick-fil-A und erklärte: "Ich gehe heute Abend zu Bill Miller [ein texanisches Barbecue-Restaurant]."







Mike Huckabee, ehemaliger republikanischer Gouverneur von Arkansas und Organisator des "Tages der Wertschätzung", schrieb entrüstet: "Heute hat Chick-fil-A loyale Kunden für Geld betrogen. Ich bedaure, dass ich geglaubt habe, dass die Kette den wahren Überzeugungen von Gründer Truett Cathy treu bleibt. Traurig." In einem weiteren Tweet erklärte er, dass die Fastfoodkette vor "antichristlichen Hassgruppen" kapituliert sei. (dk)