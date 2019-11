Olivia Jones' nächstes Ziel: Eine Audienz beim Papst

Heute, 11:09h,

Olivia Jones, die am Donnerstag ihren 50. Geburtstag feiert, hat in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, dass sich um eine Audienz beim Papst bemühen möchte. "Beim 'Wort zum Sonntag' bin ich auf den Geschmack gekommen und habe gedacht: Warum nicht mal Papst? Den Wunsch möchte ich mir im nächsten Jahr erfüllen", so die Dragqueen.



Sie verweist damit auf einen Auftritt in der ARD-Kirchensendung im Vorfeld des Eurovision Song Contest 2016. Damals hatte sie mit einer Pfarrerin auf dem Turm des Hamburger Michel zu mehr Toleranz aufgerufen. Allerdings war diese Sendung nicht von der Kirche des Papstes organisiert worden, sondern von der evangelischen Kirche.

"Ich verstehe nicht, warum die Kirche so steinzeitlich agiert"

Jones hat sich offenbar bereits mehr Gedanken über die angestrebte Audienz gemacht: "Ich hoffe auf eine Gruppenaudienz mit der 'Olivia-Jones-Familie'. Wir hätten viel zu besprechen. Ich würde gern vom Papst hören, warum die Ehe für alle im 21. Jahrhundert immer noch so ein Problem für die katholische Kirche ist und Frauen immer noch eine untergeordnete Rolle spielen. Ich verstehe nicht, warum die Kirche so steinzeitlich agiert." Auf die Frage, ob sie überhaupt Kirchenmitglied ist, antwortete Jones: "Nein, ich bin auch nicht religiös. Aber an eine höhere Macht glaube ich schon."



Gleichzeitig versprach Jones im Interview, nicht zu seriös zu werden: "Das wäre mir zu langweilig. Ich liebe alles Bescheuerte und Trashige." Ihr Wunsch sei lediglich, nicht belanglos werden.



Olivia Jones gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Künstlern in Deutschland. Sie hatte 1997 den Titel "Miss Drag Queen of the World" gewonnen, stellte sich 2004 für die Hamburger Bürgerschaftswahl auf und wählte 2017 als Mitglied der Bundesversammlung Präsident Frank-Walter Steinmeier mit. (dk)