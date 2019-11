"Kölner Stadt-Anzeiger" belebt das "Schwulenmilieu" wieder

Das "Schwulenmilieu" im "Kölner Stadt-Anzeiger" (Bild: ksta.de)

Heute, 13:33h,

In der Berichterstattung um einen Raubmord an einem 79-jährigen schwulen Mann hat der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Mittwoch das Wort "Schwulenmilieu" im Einleitungssatz verwendet. Derartige Begriffe werden vom Bund Lesbischer und Schwuler JournalistInnen (BLSJ) bereits seit Jahren kritisiert, weil sie Homosexuelle pauschal als potenziell kriminell diskriminieren.



Das Wort "Homosexuellen-Milieu" war bereits in diesem konkreten Fall von der Kölner Polizei im Frühjahr verwendet und teilweise von den Medien übernommen worden (queer.de berichtete). Nach Gesprächen mit dem BLSJ versprach Polizeisprecher Thomas Held, den Begriff künftig nicht mehr zu verwenden (queer.de berichtete).



Erstmals hatte der BLSJ nach dem Mord am Münchner Modeschöpfer Rudolph Moshammer darauf hingewiesen, dass Begriffe wie "Homosexuellen-Milieu" unbewusst Klischees über Homosexuelle verbreiteten, die damit "kollektiv verunglimpft" würden (queer.de berichtete). Dieser Hinweis ist bereits rund 15 Jahre alt – und offenbar noch immer nicht in den Lokalredaktionen angekommen.

Kölner Fall: Staatsanwaltschaft fordert lebenslang

Zum aktuellen Raubmord-Fall in Köln: Der 23-jähriger Ferdi M. ist angeklagt, den Rentner Anfang Februar in dessen eigener Wohnung in Köln-Deutz ermordet zu haben. Er habe so brutal auf den 79-Jährigen eingeschlagen, dass Blut an die Decke gespritzt sei.



Die beiden hatten sich zuvor in der Kneipe "Hühnerfranz" in der Altstadt getroffen. Der Rentner wollte seinen späteren Mörder offenbar für Sex 30 Euro bezahlen und ging mit ihm nach Hause. Der Angeklagte sagte aus, nur für die Begleitung das Geld erhalten zu haben. Später habe ihn der Rentner sexuell bedrängt, so dass er sich gewehrt habe. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings von einem heimtückischen Mord aus und fordert lebenslange Haft. Das Urteil soll am Freitag fallen. (dk)