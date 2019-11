Index für queere Reisende: Deutschland auf Platz 21

cattan2011 / flickr) Vom Frankfurter Flughafen ins Land des Regenbogens: Eine neue Liste zeigt, welche Länder für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten gute Reiseziele sind (Bild:

Laut einer neuen Studie der amerikanischen Reise-Website "Asher & Lyric" ist Nigeria das unsicherste Land für lesbische, schwule, bisexuelle und trans Reisende. Nach dem afrikanischen Staat folgen auf dem 150 Staaten umfassenden "LGBTQ+ Danger Index" mit Katar, Jemen und Saudi-Arabien drei Länder aus Vorderasien. Insgesamt werden 56 Länder mit der Schulnote F (auf Deutsch: 6) bewertet, darunter mit Russland (Platz 42 von hinten) auch ein europäisches Land. Das gefährlichste EU-Land ist laut der Liste Lettland (Platz 81 von hinten).



Auf der anderen Seite gilt Schweden als sicherstes Land für queere Reisende, gefolgt von Kanada, Norwegen, Portugal und Belgien. Österreich liegt auf Rang 20 und Deutschland auf Rang 21 – beide Länder haben ein B- (2 minus) als Note erhalten. Die Schweiz liegt mit der Note C- (3 minus) nur auf dem 44. Platz.

Europa dominiert Spitzengruppe

Europa ist in der Spitzengruppe besonders gut vertreten: In den Top-20 befinden sich 14 europäische Länder. Als nichteuropäische Länder haben es neben dem Zweitplatzierten Kanada auch Neuseeland (11. Platz), Südafrika (14. Platz), Australien (16. Platz), Uruguay (17. Platz) und Kolumbien (19. Platz) in die Spitzengruppe geschafft.



Für die Rangliste wurden die 150 Länder, die am meisten internationale Touristen anziehen, in acht Kategorien nach ihrer LGBTI-Freundlichkeit eingeteilt. Dazu zählt etwa, ob Schwule und Lesben heiraten dürfen, ob es umfassende Antidiskriminierungsgesetz gibt oder ob die Bevölkerung tolerant gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten ist. Deutschland erhielt Puntkabzug, weil es anders als in vielen anderen Ländern kein ausdrückliches Gesetz zu Hasskriminalität gegen LGBTI gibt.



Ein ähnlicher Index wird auch jährlich vom "Spartacus" vorgestellt. Dort führen aktuell Kanada, Portugal und Schweden die Liste an (queer.de berichtete). Deutschland befindet sich in dieser Liste auf Rang 23. (dk)



Hier die Liste mit allen Länder – vom schlechtesten zum besten: