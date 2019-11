"Queen of Drags": Quoten im Sinkflug

Die zweite Folge von "Queen of Drags": Weniger Zuschauer, aber die Jungen bleiben meist dabei (Bild: Martin Ehleben / ProSieben)

Viel weniger Zuschauer haben am Donnerstag zur Hauptsendezeit die Realityshow "Queen of Drags" auf ProSieben eingeschaltet: Insgesamt brachte es die Sendung mit Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst laut den offiziellen Fernsehnutzungsdaten der GfK auf 1,13 Millionen Zuschauer. Vergangene Woche waren es noch 1,5 Millionen (queer.de berichtete). Der Marktanteil sank damit von 5,3 Prozent auf 4,0 Prozent.



Auch bei der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging es nach unten, wenn auch weniger rasant: In dieser Gruppe schalteten 810.000 Menschen ProSieben um 20.15 Uhr ein. Das entspricht einem Marktanteil von 9,4 Prozent – und liegt damit unter dem Senderschnitt. Vergangene Woche wurden in der Zielgruppe noch 990.000 Zuschauer gemessen (Marktanteil: 11,4 Prozent).



ProSieben beurteilte die Zahlen als positiv, da gerade die Jüngeren häufiger einschalteten: So wies der Sender darauf hin, dass 13,5 Prozent der 14- bis 39-jährigen TV-Zuschauer die "Queen of Drags" gesehen haben – fast genauso viel wie in der Vorwoche.



Junge Zuschauer (14-39) lieben #QueenOfDrags. Wir freuen uns über 13,5 Prozent Marktanteil – nahezu exakt wie in der Vorwoche. Bei älteren Zuschauern (14-49) erreicht die Show 9,4 Prozent Marktanteil – etwas weniger als in Woche 1. ProSieben (@ProSieben) November 22, 2019 Twitter / ProSieben

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, ist die Sendung gerade unter den ganz Jungen populär: In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen erreichte die Show etwa mit 310.000 Zuschauern exakt genauso viele Fans wie letzte Woche. Der Marktanteil liegt bei stolzen 19,0 Prozent. Bei den über 65-Jährigen ist der Marktanteil mit 0,7 Prozent allerdings kaum messbar.



Immerhin: "Queen of Drags" schaffte es knapp, die meistgesehene ProSieben-Sendung des Donnerstags beim Gesamtpublikum zu werden: Mit 1,13 Millionen Zuschauern lag die Show vor dem direkt vorher gezeigten Wissensmagazin "Galileo" mit 1,05 Millionen Zuschauern. Im Vergleich zu zeitgleich ausgestrahlten Sendungen im Ersten sowie bei ZDF und RTL war die Realityshow allerdings abgeschlagen. Selbst Vox konnte die Konkurrenz aus Unterföhring mit dem Zeichentrickfilm "Rapunzel – Neu verfönt" hinter sich lassen. (dk)