Olivia Jones ist Deutschlands bekannteste Dragqueen, in Hamburg-St. Pauli betreibt sie "Olivias Show Club"

Was sagt du zum Ausscheiden von Samantha Gold?



Olivia Jones: Natürlich ist das schade, aber die Show ist ja so etwas wie die Olympiade der deutschen Drag-Szene. Da ist schon dabei sein eine große Ehre.



Was sagst du zur Jury-Wertung? War die Entscheidung gerecht?



Es wirkt jetzt vielleicht so, als wären es Samanthas Schuhe gewesen. Aber es ging ja um das Gesamtpaket. Schade, weil ich weiß, dass in Samantha mehr steckt. Sie begeistert ja jedes Wochenende mit Livegesang die Gäste in unseren Bars und Clubs auf St. Pauli. Aber diesmal haben die anderen einfach mehr abgeliefert und sie hatte leider immer noch eine angezogene Handbremse. So hat es für die Jury gewirkt, als hätte Samantha ihre Tänzer die ganze Arbeit machen lassen.



Ihr Kostüm ist zwar gut angekommen und ihre Message gegen Bodyshaming war wichtig. Aber das hat halt nicht gereicht. Egal. Ich habe in meinem Leben auch öfter verloren als gewonnen. Das Entscheidende ist jetzt, daraus zu lernen, wieder aufzustehen, das Krönchen zu richten und mutig seinen Weg weiter zu gehen. Wichtiger als die Frage, wie du mit deinen Erfolgen umgehst, ist, wie du mit deinen Misserfolgen umgehst und was du daraus für Schlüsse ziehst.



Bist du enttäuscht?



Nein. Die Konkurrenz ist hart. Und allein schon durch die Teilnahme zählt Samantha ja zu einer der zehn besten Drags in Deutschland. Sie bleibt unser Olivia-Jones-Familien-Goldstück. Sam, wir sind stolz auf dich. Und an alle anderen Drags, die noch im Rennen sind: Ihr seid der Hammer, die ganze Olivia-Jones-Familie wünscht Euch viel Glück und noch mehr Glamour!



Wie geht es Samantha?



Es war für sie insgesamt schwer: Das erste Show-Projekt, dann gleich so eine große Nummer, eine Riesen-Chance, aber weit weg von zu Hause und der Familie, von den Menschen, die ihr wichtig sind und ihr Halt geben. Sie hat wirklich darunter gelitten, und der Druck war einfach zu groß. Aber sie wird das meistern und wir helfen, wo wir können.



Wer sind momentan deine Favoriten?



Die Mädels waren alle toll, Katy, Candy, Bambi… Aber diesmal hat mich vor allem Aria Addams begeistert, weil sie mich diesmal am meisten überrascht hat. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche aussieht.