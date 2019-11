CDU-Parteitag in Leipzig: AKK lässt LSU im Stich

"Wir sind, wie wir sind": Wagen der LSU beim Berliner CSD (Bild: LSU Berlin)

Entscheidung vertagt: Der Interessenvertretung Lesben und Schwule in der Union (LSU) wird weiterhin der Status einer offiziellen Vereinigung im Parteistatut der CDU verwehrt. Der Bundesparteitag in Leipzig lehnte es am Samstag ab, über die von der Berliner CDU beantragte Aufwertung abzustimmen. Stattdessen wurde der Antrag in eine Struktur- und Satzungskommission überwiesen.



Als Vereinigung im Parteistatut wäre die LSU anderen Vereinigungen wie der Jungen Union, der Frauen-Union oder der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung gleichgestellt worden. Vereinigungen wahren die Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der Parteipolitik.

LSU von Vertagung der Entscheidung enttäuscht

Die LSU zeigte sich vom Parteitagsbeschluss enttäuscht: "Als LSU hätten wir uns schon heute eine Entscheidung auf dem Bundesparteitag gewünscht", heißt es in einem Facebook-Post. "Eine offizielle Anerkennung durch die Partei wäre mehr als 20 Jahre nach unserer Gründung nicht nur richtig und wichtig, sondern längst überfällig. Eine sofortige Entscheidung hätte zukünftigen Überlegungen einer Kommission nicht entgegengestanden."



Die LSU müsse nun zumindest in dem Gremium vertreten sein, forderte der LSU-Bundesvorsitzende Alexander Vogt. "Das Ergebnis ist für uns jetzt schon klar: Es darf nicht mehr um das OB, sondern nur noch um das WANN gehen. Unsere Antwort darauf ist: 'Besser heute, als morgen!'."



AKK im Schlingerkurs



Noch im September hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Frage geantwortet, ob die LSU für sie gleichberechtigter Teil der CDU sei, ohne zu zögern mit einem "Ja" geantwortet (queer.de berichtete). Ein Jahr zuvor hatte die damalige CDU-Generalsekretärin eine Aufwertung der LSU noch blockiert und von einem "falschen Zeitpunkt" gesprochen (queer.de berichtete). (cw)