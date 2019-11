"Prince Charming" geht 2020 weiter

Heute, 12:17h,

RTL hat am Montag bekanntgegeben, dass man bereits eine zweite Staffel von "Prince Charming" bei der Produktionsfirma Seapoint in Auftrag gegeben habe. Die erste Staffel läuft derzeit im Premiumbereich des sendereigenen Streamingportals TVNOW (erhältlich für 4,99 Euro pro Monat). In der Show buhlen 20 schwule Männer in einem Urlaubsparadies in Griechenland um die Gunst von "Prince Charming" Nicolas.



Diejenigen, die "Prince Charming" bisher noch nicht auf seiner Suche nach "Mr. Right" zugesehen und kein TVNOW-Abo abgeschlossen haben, sollten sich den 29. November vormerken: RTL funktioniert dann den aus den USA stammenden Shoppingtag "Black Friday" in "Black FriGay" um. Dann sollen alle fünf erhältlichen Folgen 24 Stunden lang kostenlos bei TVNOW streambar sein.



Tolle News Nach dem großen Erfolg geht #PrinceCharming 2020 in eine zweite Staffel! UND vormerken: Am "Black FriGay" (29.11.) sind die ersten fünf Folgen 24 Stunden lang for free abrufbar: https://t.co/Wd4tkyNCV5 pic.twitter.com/fBhy4fyfqX TVNOW (@TVNOW) November 25, 2019 Twitter / TVNOW

"Mutti Charming" in der nächsten Folge zu Gast

Alle TVNOW-Premium-Kunden können Folge fünf bereits ab Mittwoch (27. Novemeber) sehen. Dann wird die Mutti von "Prince Charming" zu Gast sein. RTL verspricht zudem, dass es "großes Drama" beim ersten Übernachtungsdate gibt und sich die Küsse in der "Gentlemen Night" (das Pendant zur "Nacht der Rosen" beim "Bachelor") nicht mehr zählen lassen.



Die erste Staffel der schwulen "Bachelor"-Version, die von RTL als "erste Gay-Datingshow" beworben wird, wird am 18. Dezember zu Ende gehen. Dann wird gezeigt, wer das Herz von "Prince Charming" erobern konnte. Am gleichen Tag geht auch eine Wiedersehens-Folge, moderiert von Angela Finger-Erben, bei TVNOW online.



Erst vergangenen Mittwoch hatte RTL bekanntgegeben, dass ab Mitte Dezember mit "RuPaul's Drag Race UK" eine weitere Realityshow bei TVNOW gezeigt wird, die sich insbesondere an schwule Männer richtet (queer.de berichtete). (dk)