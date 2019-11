Kauch mit 96 Prozent als LiSL-Chef wiedergewählt

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg, Tagungsleiter Helmut Metzner und LiSL-Vorsitzender Michael Kauch bei der Bundesmitgliederversammlung (Bild: LiSL)

Die Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL) haben bei ihrer Bundesmitgliederversammlung am Wochenende in Berlin einen neuen Bundesvorstand gewählt und inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Der bisherige LiSL-Bundesvorsitzende Michael Kauch wurde mit 96 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt.



Kauch war erstmals im November 2013 zum Chef der FDP-Vorfeldorganisation gewählt worden (queer.de berichtete). Wenige Woche zuvor war er wegen des Scheiterns seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde aus dem Bundestag geflogen – nach zehn Jahren Mitgliedschaft im Parlament. Heute leitet er den FDP-Bundesfachausschuss Arbeit und Soziales und ist FDP-Kreisvorsitzender in Dortmund. Er arbeitet als selbständiger Unternehmensberater in der Medizintechnik-Branche.



Stellvertretende Bundesvorsitzende bleiben Armin Grabs aus Berlin (für Organisation), Ralf Fröhlich aus Berlin (für Internationales) und René Oehler aus Stuttgart (für Programmatik). Neu hinzu kommt Jörg Welling aus Hamburg (für Mitglieder). Neuer Schatzmeister ist Lucas Zurheide aus Berlin. Zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes wurden gewählt: Camilla Joyce Thiele (Hamburg), der Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar-Region), Manfred Krönauer (München), Rolf Würz (Frankfurt) und Jörg Höhn (Berlin).



Heute haben wir bei LiSL Deutschland einen neuen Bundesvorstand gewählt und angeregt mit FDP Generalsekretärin Linda… Gepostet von Michael Kauch am Sonntag, 24. November 2019 Facebook / Michael Kauch

Auch Parteilose können sich bei LiSL engagieren

Inhaltliche Schwerpunkte der Tagung waren Verbesserungen für lesbische, schwule, bisexuelle, trans und inter Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie notwendige Leistungen des öffentlichen Dienstes für diese Gruppe. Diversity Management in der Politik stand im Mittelpunkt der Diskussion mit FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Außerdem öffnete LiSL mit eine Satzungsänderung einen Teil der Vorstandspositionen für parteilose Mitglieder. Bereits zuvor war es für Parteilose möglich gewesen, sich in LiSL zu engagieren.



LiSL ist offizielle LSBTI-Vorfeldorganisation der Freien Demokraten und sowohl im Bundesvorstand als auch in den Bundesfachausschüssen der FDP vertreten. Europäische Dachorganisation sind die LGBTI Liberals of Europe. (pm/dk)