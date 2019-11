RTL-Soaps mit schwulen Handlungssträngen

Lars (Timon Ballenberger, re.) zeigt dem "schwulen" Tuner (Thomas Drechsel) sein wahres Gesicht (Bild: Screenshot RTL)

Die RTL-Seifenopern behandeln derzeit mehrere Geschichten rund um männliche Homosexualität. In der am Freitag ausgestrahlten Folge 6.895 des Klassikers "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wird das Thema Rassismus und Homophobie sehr offensiv aufgegriffen: In der Episode mit dem Titel "Der Kunde ist König" versucht Partymanager John (Felix von Jascheroff) den rechtsextremen Beikoch Lars (Timon Ballenberger) aus seinem Restaurant zu schmeißen, nachdem er die türkischstämige Shirin (Gamze Senol) rassistisch beleidigt hatte. Da Lars mit einem Anwalt und dem Verweis auf Meinungsfreiheit seine Entlassung verhindert hatte, wenden John und die anderen Mitarbeiter eine List an.



Tuner (Thomas Drechsel) soll sich als schwule "Operndiva" geben und dem homophoben Lars auf die Pelle rücken. Er lässt also nach einem Hauptgang den Koch zu sich kommen, bedankt sich ("Die Forelle war ein Träumchen") und beginnt dann mit den doppeldeutigen Wortspielchen ("Mein Freund ist auch Koch, aber so gut hat er's mir noch nie gemacht"). Als Lars seine Heterosexualität beteuert, winkt Tuner ab ("Ja, natürlich nicht. Nein. Ich behalt's für mich"). Die List ist am Ende erfolgreich: Lars bedrängt Tuner in der Herrentoilette mit den Worten "Früher haben sie Leute wie euch vergast". Glücklicherweise hat Tuner sein Handy auf Aufnahme gestellt. Die Folge kann derzeit kostenlos auf TVNOW gestreamt werden.



Tuner (Thomas Drechsel) gibt die "Operndiva" (Bild: Screenshot RTL)

"Unter uns" mit Schwulenhochzeit

Unterdessen feiert "Unter uns" diese Woche sein 25-jähriges Bestehen mit einer schwulen Hochzeit. Gleich am Dienstag geben sich Ringo (Timothy Boldt) und Easy (Lars Steinhöfel) in einem wunderschönen Schloss das Ja-Wort. Natürlich liegen bei den beiden am Hochzeitstag in Folge 6.244 die Nerven blank und seifenopernhafte Dinge passieren – aber, so viel teilte RTL bereits vor sechs Wochen mit, natürlich löst sich alles auf und am Ende sind die beiden Jungs ein Ehepaar.



Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) haben sich zum Geburtstag von "Unter uns" richtig lieb (Bild: TVNOW / Stefan Behrens)

Schauspieler Lars Steinhöfel, der anders als sein Serien-Ehemann selbst schwul ist, freut sich bereits seit längerem auf das Geburtstagsevent: "Es war ein echtes Highlight, diese Hochzeit in diesem riesigen Ausmaß drehen zu können", so der 32-Jährige. "Es wurde wirklich an nichts gespart: Location, Ausstattung, Blumen, mehr geht nicht. Alles in allem eine echte Bilderbuchhochzeit mit dem richtigen Mix aus Kitsch und Coolness."

Direktlink | Die Schauspieler Timothy Boldt und Lars Steinhöfel sprechen über die Traumhochzeit

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft bei RTL wochentäglich um 19.40 Uhr, "Unter uns" ist bereits um 17.30 Uhr zu sehen. (dk)