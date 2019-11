Off-Texte sinnlichen Begehrens

Von Stefan Hölscher

Der Gedichtband "Hors Texte" ist im Verlagshaus Berlin erschienen

Der neue, im Verlagshaus Berlin erschienene Gedichtband von Odile Kennel offenbart sich dem Lesenden mit einem seltsamen Phänomen: Der auf dem weißen Cover mit großen schwarzen Lettern geschriebene Titel ist mit sinnlich (blut-)rot gezogenen geraden Linien durchgestrichen und erzeugt dadurch sofort Fragen und Irritation: Hors Texte, der französische Begriff für Text außerhalb des laufenden Textes und im Buch mit off-text übersetzt. Das also wollen oder sollen die Gedichte des mit weniger als 60 Druckseiten sehr kompakt geratenen Bandes sein: Kein offizieller Text, sondern eine Art Subtext, vielleicht sogar ein subversiver Text, der Dinge sagt, die im offiziellen Text so nicht vorkommen oder vielleicht auch nicht vorkommen dürfen.



Inhaltlich beziehen sich die Gedichte in dem Band dabei schwerpunktmäßig auf Sehnen, Lieben und Begehren – allerdings sehr oft auf solches, das keine Erfüllung findet und das, wie es scheint, von Grunde auf vergeblich bleibt. Vergeblich in der Weise, dass es nicht in eine irgendwie dauerhafte wechselseitige Liebesbeziehung zu führen scheint, dass es – so könnte man sagen – also nicht zum offiziellen Ereignistext wird. Gleichzeitig erweist sich die Nichterfüllung in den Gedichten des Bandes aber als geradezu unstillbarer Quell sinnlicher Phantasien, Bezüge und erdachter Geschehniszusammenhänge zwischen dem lyrischen Ich und der ersehnten Person:

Versuch, dir auch aus dieser

Hafenstadt keinen Liebesbrief zu schreiben, nicht einmal

in Gedanken, als sei es irgendeine Stadt, als seist du

irgendwer, und die Traurigkeit, die mich zwischen

den Türen zweier Kneipen anfällt, weil kein Glas

zur Hand ist oder der Fluss wie ein Versprechen

an einer Ecke auftaucht, nicht meine …

Selbst da, wo das lyrische Ich offenbar eine real gewordene Beziehung zur geliebten Person hat, schiebt sich die Referenz auf das dabei Nicht-Mit-Erlebte in den Vordergrund:

und als du sagtest, wie in diesem Gedicht, das du

übersetzt, stand ich einmal nachts am Grand

Canyon, die Schönheit fand nur im Kopf statt,

da wurde mir klar, wie groß die Zeitspanne ist,

in der ich nichts wusste von dir, deinem Leben

in anderen Ländern, mit anderen Menschen,

ich weiß nicht, wie du vom einen zum anderen

Ort gelangt bist, und warum, woher diese kleine

Narbe am Knie kommt, die ich mir ausdenke, oder

der Kaffeefleck auf Seite 34 im Buch, das du

mir ausgeliehen hast …

Schönheit und Begegnung finden (fast) nur im Kopf statt, und das lyrische Ich hat nicht nur keine Antwort in Bezug auf Fragen zu wichtigen Ereignissen im Leben der geliebten Person, sondern selbst scheinbar physisch klare Bezugspunkte dieser Fragen (diese kleine Narbe am Knie), sind nur im Kopf ausgedacht, um der geliebten Person eine konkrete Gestalt zu geben.

Herantasten an die geliebte Person mit Sprache

Die Gedichte von Odile Kennel sind immer wieder ein Herantasten an die geliebte Person mit Sprache, ein Finden durch Erfinden und Wiederwegbrechen, ein Füllen eines fehlenden on-texts durch einen dem lyrischen Ich Beziehungsräume eröffnenden off-text :

mit der Sprache taste ich mich

an die Kante heran, wo Körper

beginnt. Ein Wort zu viel, ich

falle. Falle in die Spalte

zwischen zwei Körpern, zwei

Wörtern, die Körper sind …

Die Nähe, die mitunter sogar scheinbare Gleichheit von Wörtern und Körpern und die Kluft zwischen ihnen – darum geht es immer wieder in den Tastbewegungen von Odile Kennels Gedichten. Das Fallen, das dabei geschehen kann, scheint janusköpfig zu sein: Es kann ein Fallen sein wie ein schmerzlicher Sturz, aber auch ein Fallen wie in einen sinnesbetörenden Rausch.



Stilistisch erscheinen die Gedichte insgesamt sehr heterogen: Es gibt so prosanahe Texte, dass man sich beim Lesen fragen kann, ob anderes als die Anordnung der Zeilen und Verse hier überhaupt ein deutliches Lyriksignal sendet. Es gibt Texte, die stark mit Reihungen arbeiten, und es gibt Texte, in denen die deutsch-französische Autorin, die zugleich auch Kinderbuchübersetzerin aus dem Französischen, Portugiesischen, Spanischen und Englischen ist, multilingual und durchaus auch von konkreter Poesie inspiriert, ihr Thema lautlich umspielt:

need nid si ici parti

pris plis please lied

me nie lieber lieb me heat

lid between linnen find fließen sinn

silben von sinnen please hear

me hier innen split me into

pieces give friede mit befingern mit

lick me risque biss risk riss tickt …

Was sich allerdings durch alle Texte hindurchzieht, ist bei allem unerfüllten Sehnen ein spielerisch luzider Grundton, bei dem man immer auch ein nicht zu wenig selbstironisches Lächeln der Dichterin mit vernehmen kann. Und was sich ebenso durch alle Texte zieht, ist die Eindeutigkeit einer weiblichen Perspektive, mit der das lyrische Ich hier spricht. Ob die begehrte Person (vielleicht sind es ja auch mehrere) männlichen oder weiblichen Geschlechts ist, wird weit weniger eindeutig, selbst da, wo es erotisch prall zur Sache geht:

ich bin die reife Frucht, die aufplatzt und nicht

wusste, dass sie reif war. Prall, Knall, Loch.

Getropfe: Saft und Sauerei! Rinnt übers Kinn,

macht Flecken am Hemd! Beiß rein

in die Feige, füttere Erdbeeren, pflücke,

zerpflückte Grantapfel. Ich habe

613 Kerne und kein Gesetz. Setze

nur dir hinterher. Fühle mich flatterig, fahre

die Fühle aus, laufe auf Los, laufe aus.

Odile Kennels Off-Texte können, so wie hier, sehr farbenfroh und drastisch werden. An anderen Stellen sind sie voller Sehnen und Melancholie, bohrend reflexiv oder frech geschichtenerfindend.



Spiel mit scheinbaren Eindeutigkeiten



Illustriert werden sie in dem Band sehr stimmig durch die Zeichnungen von Martina Liebig, die die Motive in den Texten zum Teil augenzwinkernd leicht, zum Teil mit fast barocker Opulenz aufgreift. So ist auf dem Buchcover unterhalb des durchgestrichenen Titels ein einzelnes Streichholz zu sehen.



Ganz am Ende des Buches kann man dann das Bild einer ein wenig aufgezogenen, aber leeren Streichholzschachtel entdecken. Ist das Feuer (vorerst) abgefackelt, das Pulver verschossen? Finden Zündholz und Reibefläche zum tatsächlichen Entzünden einfach nicht zusammen? Oder geht das Feuer hier seinen Weg nur über die Texte und lässt die Leser dann zurück mit einer scheinbar belanglosen Streichholzschachtel, aus deren Hölzern aber alles Lodern entstanden ist (und die man ja auch wieder nachfüllen kann)?



Der Band der Hors Texte spielt mit scheinbaren Eindeutigkeiten. Er enthält für mich durch und durch queere Gedichte. Gedichte, die von nicht rein heterosexuellen Liebesformen handeln, die scheinbare Gewissheiten über Identität und erotische Polungen notorisch infrage stellen, die schillernd bunt und vehement gegen den Strich gebürstet sind. Und die eines nie sind: langweilig.

Infos zum Buch



Odile Kennel: Hors Texte. Gedichte. Mit Illustrationen von Martina Liebig. 120 Seiten. Edition Belletristik. Verlagshaus Berlin. Berlin 2019. Taschenbuch. 17,90 €. ISBN 978-3-945832-32-5