US-Wahlen: Schwuler Kandidat unter queeren Wählern nur auf Rang 4

Schwule, lesbische, bisexuelle und trans Wähler in den USA würden am liebsten Senatorin Elizabeth Warren als demokratische Präsidentschaftskandidatin sehen. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage unter 816 LGBTQ hervor, die vom Meinungsforschungsinstitut YouGov Blue im Auftrag des Magazins "Out" durchgeführt wurde.



31 Prozent der queeren Amerikaner würden in den Vorwahlen für die 70-jährige Juristin und frühere Harvard-Professorin stimmen, die politisch im linken Spektrum der Demokratischen Partei angesiedelt ist. Auf Rang zwei folgt der ebenfalls als links geltende Senator Bernie Sanders (18 Prozent) vor dem moderaten Ex-Vizepräsidenten Joe Biden (16 Prozent). Erst an vierter Stelle kommt der offen schwule Kandidat Pete Buttigieg mit 14 Prozent der Stimmen. Alle anderen Kandidaten liegen weit abgeschlagen unter zehn Prozent.

Wenn die Befragten mehreren Kandidaten eine Stimme geben könnten, würde Warren ebenfalls mit 61 Prozent an erster Stelle liegen, gefolgt von Sanders mit 45 Prozent. Bürgermeister Buttigieg wäre hier auf Rang drei (39 Prozent) vor Biden (36 Prozent).



Warren vertritt im Wahlkampf viele vergleichsweise radikale Pläne. So wirbt sie für eine Gesundheitsreform, mit der innerhalb von drei Jahren das private Krankenversicherungssystem in ein staatliches umgebaut werden soll. Damit ist sie selbst in ihrer eigenen Partei umstritten – zu den Gegnern dieses Planes gehört insbesondere Buttigieg, der sich als moderater Demokrat inszeniert.



Seit ihrem Einzug in den Senat 2014 war Warren stets eine große Unterstützerin von LGBTI-Rechte und hat etwa ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz mit den Merkmalen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität mit ins Parlament eingebracht. Der Entwurf wurde aber von der republikanischen Mehrheitsfraktion abgelehnt. Auf ihrer Homepage hat Warren ein ausführliches Programm für LGBTI-Rechte für den Fall ihres Wahlsiegs veröffentlicht.

Gabbard und Williamson besonders unbeliebt

Die Meinungsforscher wollten auch wissen, welche Kandidaten für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten nicht akzeptabel seien: Am meisten genannt wurden die Kandidatinnen Tulsi Gabbard und Marianne Williamson, die beide mit umstrittenen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt hatten.



Gabbard, einer Kongressabgeordnete aus Hawaii, wurde insbesondere angelastet, dass sie Anfang der Nullerjahre als junge Frau für die homophobe Organisation ihres Vaters gearbeitet hatte, die Homosexualität als "ungesundes, abnormes Verhalten" bezeichnet hatte. 2012 hatte sich die heute 38-Jährige für ihre homophoben Äußerungen und Aktivitäten aus der Vergangenheit entschuldigt und behauptet nun, ihre Meinung zum Thema um 180 Grad geändert zu haben. Sie ist in der Demokratischen Partei wegen weiterer ominöser Äußerungen umstritten. Kürzlich sorgte Ex-Kandidatin Hillary Clinton für Schlagzeilen, als sie andeutete, Gabbard sei die Kandidatin des Kreml.



Williamson, eine spirituelle Autorin ohne jegliche Chancen auf die Nominierung, wurde wiederholt für allzu esoterische Erklärungsversuche kritisiert. So hatte die 67-Jährige in den Achtzigerjahren etwa dafür geworben, Aids mit positivem Denken zu heilen.



Nur 14 Prozent der LGBTI-Befragten gaben in der Umfrage an, nicht für Warren stimmen zu wollen. Buttigieg brachte es hier auf 17 Prozent.

93 Prozent mit Trump-Regierung unzufrieden

Die Umfrage zeigte auch, dass queere Amerikaner sehr unzufrieden mit der Trump-Regierung sind. So erklärten 93 Prozent, sie bewerteten die Amtsführung von Donald Trump negativ. Nur vier Prozent haben eine positive Meinung über den amerikanischen Staats- und Regierungschef.



Die US-Vorwahlen starten Anfang Februar 2020 in Iowa und werden in den darauffolgenden Wochen in allen Bundesstaaten abgehalten. Im symbolisch wichtigen Bundesstaat Iowa führte zuletzt Buttigieg die Umfragen an (queer.de berichtete). Allerdings steht er in anderen Staaten mit multikulturellerer Bevölkerungsstruktur schlechter da. Die Präsidentschaftswahl findet dann Anfang November 2020 statt. (dk)