Beatrix von Storch: Kopf-ab-Geste in Richtung Johannes Kahrs

Beatrix von Storch zeigt, was sie von politischen Gegnern hält (Bild: Parlamentsfernsehen)

Von Dennis Klein

Heute, 14:37h,

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch hat am Mittwochmittag bei der Generalaussprache im Deutschen Bundestag die Kopf-ab-Geste in Richtung des SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs gezeigt. Anlass war scharfe Kritik des Hamburger Sozialdemokraten an Aussagen seines AfD-Vorredners. Die SPD-Bundestagsfraktion bezeichnete die Geste als "absolut unwürdig", von Storch sieht sich hingegen als Opfer und behauptet, Kahrs habe die Geste zuerst gezeigt.



Der AfD-Politiker Martin Renner hatte zuvor in seiner kurzen Rede mehrfach provoziert. So bezeichnete er Bundestagspräsidentin Claudia Roth (Grüne) mehrfach in der männlichen Form als "Präsident" und sorgte mit Vokabular, das an den Nationalsozialismus angelehnt war ("Krematoriumsasche über diesem Haushalt"), für Aufregung. Er sprach auch davon, dass die Regierung die deutsche Kultur "zersetzen" würde.



Danach erklärte Kahrs zu Beginn seiner Rede, dass es nach rechtsextremistischen Äußerungen einen Grund mehr gebe, "diesen Verein zu verbieten". Weiter sagte er: "Rechtsextremisten wie Sie stehen mir bis hier, Frau Weidel", und hielt die Hand vor seinem Hals. Das führte zu der Kopf-ab-Geste der AfD-Politikerin von Storch, die von den Kameras des Deutschen Bundestages eingefangen wurde.



Ironischerweise zeigte sie diese Geste nur einen Monat, nachdem AfD-Fraktionschefin Alice Weidel im baden-württembergischen Weingarten einen Mann aus einer AfD-Veranstaltung geworfen hatte, der ihrer Angaben zufolge im Publikum ihr diese Geste gezeigt habe. Augenzeugen berichteten jedoch, es habe sich um nicht um eine bedrohliche Geste, sondern vielmehr um einen Hustenanfall des Mannes gehandelt.



Von Storch spielt die Opfer-Karte

Via Twitter erklärte sich von Storch selbst zum Opfer: Nicht sie, sondern Kahrs habe in Richtung der AfD-Fraktion eine Kopf-ab-Geste gemacht. "Ich habe [Bundestagspräsidentin Roth] mit der Geste aufgefordert, Kahrs dafür einen Ordnungsruf zu erteilen. Roth lässt Kahrs diese Beleidigung durchgehen. Das ist der Skandal."



Unklar ist, ob dies der Wahrheit entspricht, da man ihre aufgeregten Worte während der Geste im Parlamentsfernsehen nicht versteht. Klar ist jedoch, dass sie deutlich mit der Hand einen Messerschnitt am Hals imitiert. Eine wohlwollende mögliche Interpretation ist, dass sie der Rede Kahrs' Rede nicht zugehört hat und seine Worte "…steht mir bis hier" nicht verstanden hat, so dass sie seine Geste fehlinterpretierte. Da Bundestagspräsidentin Roth direkt hinter Kahrs saß, ist unklar, an wen sich die Geste der AfD-Politikerin gerichtet hat. Ein weiterer Erklärungsversuch: Die stellvertretende Fraktionschefin kennt die Redewendung "Das Wasser bis zum Hals stehen haben" womöglich nicht, obwohl diese im Deutschen eigentlich sehr geläufig ist.



Kurz nach dem Zwischenfall weist von Storch via Twitter alle Schuld von sich – und geht zum Angriff über

Johannes Kahrs war von 2008 bis März diesen Jahres SPD-Sprecher für Schwule und Lesben im Bundestag (queer.de berichtete). Er war in dieser Funktion ein Feindbild der AfD: Letztes Jahr wurde er vom AfD-Abgeordneten Stephan Brandner etwa in die Nähe des Kindesmissbrauchs gebracht (queer.de berichtete).



Update 15:59 Uhr: Extra 3 macht sich über den Zwischenfall lustig