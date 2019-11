München: Gastwirt greift trans Personen an

Symbolbild für einen nächtlichen Einsatz (Bild: Bayerische Polizei)

Gestern, 17:15h, noch kein Kommentar

Ein 56-Jähriger Gastwirt soll am letzten Freitagabend fünf Personen aus der Trans-Community angepöbelt und eine von ihnen geschlagen haben. Wie die Münchner "Abendzeitung" unter Berufung auf die Polizei und auf Zeugen berichtet, seien einige Gäste dazwischen gegangen, andere hätten sich an den Pöbeleien beteiligt.



Zu der Auseinandersetzung sei es gekommen, als eine 32-jährige aus Spanien stammende Person aus der Gruppe in das italienische Lokal in der Nähe des Weißenburger Platzes gegangen sei, um sich Zigaretten zu holen. Ein beginnender Streit mit dem Wirt habe sich nach außen verlegt, wo der Gastwirt auf den Rest der Gruppe traf, darunter auf eine aus Honduras stammende 36-jährige Person in Frauenkleidern, die der Wirt ebenfalls beleidigte (die "Abendzeitung" spricht bei beiden Angegriffenen von Männern und von insgesamt drei Männern und zwei Frauen in der Gruppe, während ein Bericht bei Facebook von mehreren trans Frauen und einem trans Mann spricht).



"In den Ländern, wo du her kommst, wird Leuten wie euch der Kopf abgeschnitten", soll der Wirt gegenüber der 36-jährigen Person geäußert haben. Dann habe er gedroht, hier dasselbe mit ihr zu machen. Laut Zeugen habe er der 32-jährigen Person einen Schlag ins Gesicht verpasst, wovon diese eine blutende Wunde an der Unterlippe davontrug.

Lokalgäste beteiligten sich an Beleidigungen

Auch mehrere Gäste des Lokals hätten die Trans-Gruppe rassistisch und sexistisch beleidigt und unter anderem gerufen: "Ihr seid nur Scheiße und habt kein Recht hier zu sein." Andere Gäste hätten den Wirt festgehalten, bis die Polizei mit mehreren Streifen eintraf. Sie vernahm Zeugen; der Wirt habe keine Angaben machen wollen und sei zu betrunken für einen Alkoholtest gewesen, so die Zeitung.



Der Wirt habe die Gruppe "transphob, homophob und rassistisch beleidigt", sagte ein Polizeisprecher der "Abendzeitung". Gegen ihn werde wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Das weitere Vorgehen liege inzwischen beim Staatsschutz im Rahmen des Kommissariats 44, das in Fällen politisch motivierter Kriminalität von Rechts ermittelt.



Erst am Dienstag hatte die Polizei in München von einem homophoben Übergriff in der Nacht vom Freitag auf Samstag berichtet: Eine siebenköpfige Gruppe habe demnach am U-Bahnhof Stachus vier junge Männer angegriffen und verletzt (queer.de berichtete). Auch hier ermittelt der Staatsschutz. (cw)