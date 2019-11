"Queen of Drags": "Versexte" dritte Folge mit 1,1 Millionen Zuschauern

Heute, 10:52h,

In der dritten Woche musste "Queen of Drags" erneut Zuschauer abgeben. Insgesamt schalteten laut GfK am Donnerstagabend 1,1 Millionen Menschen die Show mit Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst ein. Das sind 30.000 weniger als letzte Woche und 400.000 weniger als bei der Premierenepiosde. Auch beim Marktanteil gab es leichte Verluste im Vergleich zur Vorwoche: Er sank von 4,0 auf 3,8 Prozent.



In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste "Queen of Drags" ebenfalls weiter Federn lassen. Aus dieser Gruppe sahen 750.000 Menschen zu, 60.000 weniger als letzte Woche. Der Marktanteil sank von 9,4 auf nun 8,8 Prozent – und liegt damit jetzt deutlich unter dem Senderschnitt. Bei den Primetime-Formaten konnte ProSieben nur den sechsten Platz erreichen – und lag so nicht nur hinter RTL, ARD und ZDF, sondern auch hinter RTLzwei und Vox. Erstmals seit Start der Show war "Queen of Drags" auch nicht mehr die meistgesehene ProSieben-Sendung des Tages – diese Ehre ging an das Wissensmagazin "Galileo", das direkt vor "Queen of Drags" gezeigt wurde.



Überraschend für die Zuschauer war auch, dass ProSieben mehrere Teile der Sendung durch Piepstöne und Querbalken über die Brüste offenbar aus Jugendschutzgründen zensierte. "Das war ganz schön versext", so kommentierte selbst Heidi Klum in der Show die Darbietung von "Rot-Dragchen und der böse Wolf". Die eher für US-Shows geläufige Zensur kam bei vielen Zuschauern nicht gut an, wie Einträge in sozialen Netzwerken zeigen.



Weiß wer was die überhaupt gesagt haben in der challenge?

3/4 zu zensiern nimmt so ziemlich jeden witz #queenofdrags chrissy (@_omg_phan_) November 28, 2019 Twitter / _omg_phan_

Die nächste Folge von "Queen of Drags" wird am 5. Dezember wieder um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Darin setzten sich die Teilnehmerinnen mit dem Thema "Divas" auseinander. Gastjuror wird Pabllo Vittar aus Brasilien sein, die Dragqueen mit den weltweit meisten Followern auf Instagram (noch vor RuPaul). Erst kürzlich erhielt die 25-Jährige als erste Dragqueen einen Preis bei den MTV Europe Music Awards (queer.de berichtete). (dk)