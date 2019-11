Linkspartei macht Chelsea Manning zum Mann

Stauten von Edward Snowden, Julian Assange und einer männlichen Chelsea Manning vor dem Brandenburger Tor (Bild: Twitter / Heike Hänsel

Gestern, 15:24h,

"Medien unter Beschuss", so lautet der Titel eines Kunstevents und einer öffentliche Anhörung der Linksfraktion vom Mittwoch, in dem sie Angriffe auf investigativen Journalismus kritisierte. Nun steht die Partei aber selbst unter Beschuss, weil sie vor dem Brandenburger Tor kurzzeitig Statuen von Edward Snowden, WikiLeaks-Gründer Julian Assange und Chelsea Manning zeigte – und alle drei als Männer dargestellt wurden, obwohl Manning bereits vor über sechs Jahren ihr Coming-out als Transfrau hatte und obwohl es als respektlos und beleidigend gilt, eine Transperson zu misgendern. Schließlich haben diese Menschen meist jahrelang gegen viele Widrigkeiten dafür gekämpft, in ihrem Geschlecht anerkannt zu werden.



Bei der Veranstaltung waren unter anderem Fraktionschef Dietmar Bartsch und Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht anwesend. Wagenknecht war bereits im letzten Jahr vorgeworfen worden, Homophobie zu schüren, nachdem sie die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht als Ablenkungsmanöver kapitalistischer Politik dargestellt hatte (queer.de berichtete).



In sozialen Netzwerken führte die Statue Mannings zu scharfer Kritik: "Sie schämen sich nicht mal dafür, dass Chelsea Manning, die schon so viel Transfeindlichkeit überstehen musste, als Mann dargestellt wird. Wow. Das fühlt sich gerade wie ein Schlag in die Magengrube an", hieß es in einem Twitter-Eintrag. "Trans Personen zu respektieren ist wohl zu viel verlangt", schrieb ein anderer Nutzer.



Diese Kritik brachte viele transphobe Nutzer dazu, ihrem Hass freien Lauf zu lassen: "Wenn ein geistig behinderter Mann sich für weiblich hält, müssen doch nicht alle mitmachen", schrieb etwa eine Person als Reaktion. In einem anderen Eintrag wurde schlichtweg bestritten, dass die Figur einen Mann zeige: "Ist es nicht eher transfeindlich von den Kritikern? Wer sagt denn, dass die Skulptur männlich ist?"

Linke: Manning sah halt früher so aus



Dieses Bild wurde Mitte 2013 den Medien zugespielt

Gegenüber dem "Spiegel" erklärte Künstler Davide Dormino: "Sie war in Einzelhaft und so unmöglich für mich zu erreichen. Mein Porträt basierte auf den damals einzigen verfügbaren Bildern." Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen erklärte, dass Künstler Davide Dormino die Skulptur "2014 geplant und Anfang 2015 angefertigt" habe. Demnach sei die "Whistleblowerin Chelsea Manning abgebildet [worden], wie sie damals ausgesehen hat." Allerdings sind einige dieser Behauptungen schlicht unwahr: Bereits lange vor der Fertigestellung der Statue kursierten Abbildungen, die Manning als Frau zeigten. Mitte 2013 wurde etwa ein Bild von Manning der Presse zugespielt, auf dem Manning beim Autofahren mit langen Haaren und Make-up zu sehen ist.



Manning war als Militärangehörige 2010 verhaftet worden, weil sie Hunderttausende geheime Dokumente der Enthüllungsplattform Wikileaks zugespielt hatte. Diese zeigten unter anderem Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak-Krieg. Nach ihrer Verurteilung zu 35 Jahren Haft outete sich Manning 2013 als Transfrau. 2017 erließ Präsident Barack Obama drei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit den größten Teil von Mannings Strafe, wodurch sie im Mai in Freiheit kam (queer.de berichtete). Seit Monaten sitzt sie jedoch in Beugehaft, weil sie sich weigerte, Julian Assange mit einer Aussage zu belasten (queer.de berichtete). (dk)