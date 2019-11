Gabriel wirft SPD "Überhandnehmen von Themen wie Schwulenrechte" vor

Heute, 16:22h,

Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag in diesem Monat hat der ehemalige SPD-Vorsitzende, Bundesminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel kräftig gegen seine eigene Partei ausgeteilt. Die SPD habe sich "zu einer Partei entwickelt, für die Zukunft eine Zumutung ist", sagt der 60-Jährige am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Hamburger "www-stiftung" (Wissen, Weltethos, Weltzukunft) in der Freien Akademie der Künste.



Laut "Hamburger Abendblatt" (Paywall-Artikel) kritisierte Gabriel in seiner Rede, dass ökonomische und soziale Fragen bei den Sozialdemokraten nur noch eine untergeordnete Rolle spielen würden. "Stattdessen wurde Politik für Minderheiten gemacht. In der Hoffnung, die Summe der Minderheiten ergibt eine Mehrheit." Durch das "Überhandnehmen von Themen wie Schwulenrechte, Gleichstellungsrechte, Migration" sei die klassische Bindewirkung von Sozialdemokratie an diesen Teil der Gesellschaft verlorengegangen: "Die Arbeiterpartei Deutschlands ist derzeit die AfD."



LGBTI-Rechte kein Thema für Sigmar Gabriel

Die Positionen Gabriels sind nicht völlig neu, seine Äußerungen nehmen aber an Schärfe zu und seine LGBTI-Feindlichkeit wird immer sichtbarer: Schon 2015 warnte er auf einem Parteitag davor, dass eine Politik für Minderheiten keine Mehrheit ergebe (queer.de berichtete). Im Dezember 2017 spielte er erstmals LGBTI-Rechte und soziale Gerechtigkeit gegeneinander aus, als er seiner Partei in einem Gastbeitrag für den "Spiegel" vorwarf, beim Jubel über die Ehe für alle die Kernwählerschaft der Arbeiter vergessen zu haben (queer.de berichtete). Zuletzt hatte er im Frühjahr, anders als viele Parteifreunde, den Karnevals-"Witz" von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Kosten intergeschlechtlicher Menschen explizit verteidigt und vor einer "öffentlichen Humorpolizei" gewarnt (queer.de berichtete).



In seiner Zeit als SPD-Vorsitzender von November 2009 und März 2017 hatte Sigmar Gabriel LGBTI-Rechte fast komplett ignoriert und im Bundestag, begründet mit der Koalitionsräson, eine freie Abstimmung über die Ehe für alle verhindert. Einen entsprechenden Vorstoß wagte erst sein Nachfolger Martin Schulz, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Veranstaltung der Frauenzeitschrift "Brigitte" überraschend meinte, dass sie sich bei diesem Thema in der kommenden Legislaturperiode eine Gewissensentscheidung vorstellen könne. (mize)