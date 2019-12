Hamburger Bürgerschaft unterstützt CSD zum 40. Geburtstag

Joerg Moellenkamp / flickr) Alle demokratischen Parteien in der im Hamburger Rathaus beheimateten Bürgerschaft unterstützen den CSD 2020 (Bild:

Mit einem interfraktionellen Antrag (PDF) unterstützen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen gemeinsam mit den Fraktionen von CDU, FDP und Die Linke den 40. Christopher Street Day in Hamburg, der für den 1. August 2020 angesetzt ist. Für die Jubiläumsfeier wird die Bürgerschaft insgesamt bis zu 50.000 Euro bereitstellen. Der CSD 2020 wird neben der bekannten und bunten CSD-Parade sowie zahlreichen Veranstaltungen erstmals auch eine internationale Menschenrechtskonferenz ausrichten.



Im Antrag heißt es, dass der CSD eine gute Möglichkeit sei, "die gesellschaftlichen und politischen Anliegen von LSBTI*-Personen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen". Auch für die Stadt sei das Event positiv: "Ein besonderes Festprogramm anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des CSD wird Hamburg als 'Tor zur Welt' gerecht und unterstreicht, dass die Stadt für ein freies und tolerantes Miteinander in der Welt steht."



Farid Müller, der Sprecher für Schwule, Lesben und Queers der grünen Bürgerschaftsfraktion, begrüßte insbesondere, dass die geplante internationale Menschenrechtskonferenz den politischen Anspruch des Pride untermaure: "Und eben dies sollte bei aller Partylaune und dem Abfeiern der Offenheit und Toleranz in unserer Stadt nicht zu kurz kommen", erklärte der 57-Jährige. Er erinnerte daran, dass die erste CSD-Demo 1980 noch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, der in einem VW-Bus die Protestaktion observierte. "Heute in Zeiten von Ehe für Alle und der Beflaggung des Rathauses mit der Regenbogenfahne, hat sich vieles zum Besseren entwickelt. Das zeigt auch die breite Zustimmung von CDU, FDP und Linken", so Müller weiter. (dk)