"Bachelorette"-Teilnehmer Rafi Rachek liebt "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan

Heute, 13:04h,

"Mit dir an meiner Seite, kann ich jedes Abenteuer überstehen. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe, und was zählt sind, sind einfach du und ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu einem Mann sagen kann, ICH LIEBE DICH." Mit diesem romantischen Bekenntnis hat Rafi Rachek am Mittwoch seine 56.000 Abonnenten auf Instagram überrascht. Dazu veröffentlichte der 29-jährige Wahl-Kölner ein Bild, das ihn mit "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan zeigt.



Sam ergänzte auf seinem Instagram-Profil: "MIT DIR FÜR IMMER!? Ja, ich weiß, es sind große Worte, aber dieses Gefühl, was ich für dich habe, hatte ich noch nie zuvor. Ich habe das gefunden, was ich immer gesucht habe. Mein Herz schlägt nur noch für dich!"



Der aus Cloppenburg stammende 28-jährige Influencer Sam hatte in Folge vier von "Prince Charming" überraschend die Reißleine gezogen, seine Koffer gepackt und der im RTL-Streamingportal TVNOW gezeigten Show den Rücken gekehrt. Jetzt wird klar: Er wollte nichts von "Prince Charming" Nicolas Puschmann wissen, weil er laut RTL schon damals Gefühle für Rafi entwickelt hatte, der sich bekanntermaßen fast zeitgleich in der Show "Bachelor in Paradise" in der Primetime des Kölner Privatsenders als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete).

Gegenüber RTL sagte Rafi, ihn fasziniere an seinem neuen Freund, "dass er 100 Prozent hinter mir steht, dass er sehr loyal ist, das er wirklich in die Tat umsetzt, was er sagt oder verspricht". "Das hab ich in meinem Leben sehr wenig gehabt", so Rafi weiter. Sam erklärte, er stehe auf männliche Typen. "Bei Rafi ist das ja so, da merkt man auf den ersten Blick niemals, dass er schwul ist. Das ist das Ding, das mich sehr anzieht. Und ich stehe wirklich mehr auf Südländer."



Rafi war erstmals ins Auge der Öffentlichkeit geraten, als er 2018 an der heterosexuellen RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" teilgenommen hatte. Bei diesem Auftritt inszenierte er sich als Macho. So zeigte er den ersten Schmatzer der Staffel – sein Schulterkuss, mit dem er um die Gunst von Bachelorette Nadine Klein warb, war binnen kürzester Zeit großes Thema in den Boulevardmedien.



Seine Versuche, sich öffentlich als Hetero-Macho darzustellen, begründete Rafi in der Coming-out-Folge "Bachelor in Paradise" mit seiner Herkunft. Er war als Kind mit seiner syrischen Familie nach Deutschland gezogen. "In meiner Kultur wirst du dafür verachtet", sagte er über seine Homosexualität. "Du hast die Ehre der Familie beschmutzt. Du wirst in radikal-muslimischen Ländern dafür ermordet. Oft von der eigenen Familie. Ich hatte bisher nie den Mut und die Stärke das zu sagen." (cw)