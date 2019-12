Medienanstalt lässt bei Youtube 300 Bushido-Videos sperren

Bushido bei einem Auftritt in der ARD-Talkshow "Maischberger" im vergangenen Jahr ( (Bild: Screenshot Das Erste)

Auf Druck der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat das Videoportal Youtube 300 Videos gesperrt, die das Album "Sonny Black" des Rappers Bushido oder einzelne Tracks daraus verbreitet haben. Da das Album als jugendgefährdend indiziert sei, dürfe es weder an Kinder und Jugendliche verkauft werden, noch für sie im Internet frei zugänglich sein, teilte die Medienanstalt am Donnerstag in Norderstedt bei Hamburg mit.



Sie habe festgestellt, dass die Videos auf der Plattform frei zugänglich waren und meldete dies der Youtube-Muttergesellschaft Google Ireland Ltd.. Die Beiträge seien für Nutzer in Deutschland nun nicht mehr aufzurufen.

Indizierung vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt

Das Album "würdigt unter anderem Frauen und Homosexuelle herab und verherrlicht Gewalt", heißt es in der Mitteilung der Medienanstalt. Es wurde deshalb 2015 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert, was Ende Oktober 2019 vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurde (queer.de berichtete).



In mehreren Liedern des Bushido-Album "Sonny Black" ist von "Schwuchteln" die Rede. Auch Ausdrücke wie "Du schwuler Spast" finden sich dort. In einem Song heißt es: "Berlin ist mein Hauptquartier, Du Schwuchtel wirst hier ausradiert." (cw/dpa)