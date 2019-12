Eine würdige Hommage für die Ikonen aller Ikonen

Von Fabian Schäfer

In jedem Städtchen gibt es ein Mädchen, das so aussieht wie du. Nur dünner, und mit feinerer Nase. Der Druck, den der Produzent Louis B. Mayer auf die junge Judy Garland (Darci Shaw) ausgeübt hat, muss unglaublich gewesen sein, das machen die ersten Sätze von des Biopics über die Hollywood-Ikone klar. Die 15-Jährige dreht gerade den "Zauberer von Oz", der ihren späteren Weltruhm begründen wird.



Doch sie ist noch ein Kind. Ein Kind, das ihr Date in einem Diner fragt, ob sie denn jetzt eigentlich zusammen seien. Und gleichzeitig Abnehmpillen schluckt, um dünn genug zu sein, um Dorothy zu spielen. Ihr 16. Geburtstag wird am Set zwei Monate vorher gefeiert, mit einer riesigen Torte, die sie aber nur ansehen darf.

"Ich will nur das, was alle möchten"



"Judy" startet am 2. Januar 2020 regulär im Kino

Dann, ein Zeitsprung. 30 Jahre später schluckt Judy Garland (Renée Zellweger) immer noch Tabletten, abwechselnd zum Einschlafen und Aufputschen. Sie hat weder einen Mann noch Geld, aber dafür zwei junge Kinder und ein ramponiertes Image. Aber in London, da wären die Leute noch verrückt nach ihr, überzeugt sie der Theatermanager Bernard Delfont. Sie willigt ein, und lässt die Kinder bei ihrem Exmann Sid Luft (Rufus Sewell).



Das Leben von Judy Garland ist geprägt von Fremdbestimmtheit, Drogen, Druck und Selbstzweifeln, aber auch dem unermüdlichen Willen, weiterzumachen. Sie kann nicht ohne die Bühne. Dass das Showgeschäft, und vor allem die damit verbundenen Personen, sie kaputtmacht, muss sie in Kauf nehmen. Diese Zerrissenheit ist es, die Renée Zellweger in jeder einzelnen Szene gekonnt vermittelt. Sie, die sich wegen Depressionen selbst jahrelang aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, und mit "Judy" ihr großes, manche sagen oscarreifes, Comeback feiert, könnte wissen, wie es Judy Garland erging.



Judy Garlands in einem Fernsehinterview naiv bekennendes "Ich will nur das, was alle möchten" wirkt da auf eine seltsame Weise mitleiderregend. Sie tut es für die Kinder, so wirkt es, und so würde sie es sich auch wünschen. Doch natürlich tut sie es auch für sich.



Das öffentliche Zugrundegehen



Die gefeierten Auftritte zehren an ihr, sie kann kaum schlafen, sie wird frustriert und verzweifelt, ist einsam. Jeder ihrer Erfolge ist so zerbrechlich wie ihre Laune. Manchmal schafft sie es, diese Frustration in Kraft umzuwandeln, um noch einmal eine glanzvolle Show hinzulegen. So lange, bis sie es nicht mehr schafft. Eine ganz besondere Rolle kommt dabei ihrer Londoner Assistentin Rosalyn Wilder (großartig: Jessie Buckley) zu, die genau weiß, welche Knöpfe sie drücken muss, um die Sängerin aus dem tiefsten Loch wieder auf die Bühne zu hieven.



Das öffentliche Leiden, mehr noch, eher ein Zugrundegehen, ist Teil ihres Lebens und Schicksals. Eines, das sie mit so vielen (Kinder-)Stars teilt, von Marilyn Monroe über Britney Spears bis zu Amy Winehouse, die ihr Publikum genauso betrunken angepöbelt hat wie es Judy Garland tat.



Den Fans kommt dabei eine zwiespältige Rolle zu: Einerseits feiern sie ihren Star, nehmen Anteil am Schicksal und befeuern es dadurch, andererseits erlebt Judy Garland es auch, ausgebuht und beworfen zu werden, abhängig zu sein.



Die junge Judy Garland (Darci Shaw) am Set von "Der Zauberer von Oz" (Bild: eOne Germany)

Ein routiniert dramaturgisches Auf und Ab



"Judy" ist dabei insbesondere fürs schwule Publikum aufgehübscht durch ein älteres Männerpaar, das jede Show besucht, und mit dem Judy einmal nach einem Konzert noch ausgeht. Die beiden, so erzählt einer, konnten die letzte Tournee nicht besuchen, weil sein Mann "anderweitig beschäftigt" war – will sagen, im Gefängnis saß, weil Homosexualität erst 1967 durch den Sexual Offences Act 1 legalisiert wurde.



"Judy" ist, durch die reiche und campy Ausstattung, Renée Zellwegers schauspielerische wie gesangliche Leistung sowie die Story, die zwischen der jungen und gealterten Garland wechselt, eine würdige Hommage an eine Ausnahmekünstlerin. Rupert Goolds Biopic, das das stete Auf und Ab fast zu routiniert dramaturgisch nutzt, Emotionen nicht nur abholt, sondern gekonnt verstärkt und dem "Trolley Song" genau wie "Over the Rainbow" wie weiteren Klassikern genügend Raum gibt.



Ein Film, der uns die vom US-Magazin "Advocate" einmal als "Elvis der Homosexuellen" bezeichnete Sängerin näherbringt. "Judy" ist Würdigung und Mahnung zugleich, und er hinterlässt uns in einer wohligen Mischung aus befreit, wehmütig und euphorisch.



Infos zum Film



Judy. Biopic. USA 2019. Regie: Rupert Goold. Darsteller: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Bella Ramsey. Laufzeit: 118 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. Verleih: entertainment one. Kinostart: 2. Januar 2020. Bereits am 18. Dezember 2019 lädt queer.de zu fünf exklusiven Previews ein.