Völklinger Kreis sucht Verbandsassistenz (m/w/d)

Heute, 10:24h, noch kein Kommentar

Der Völklinger Kreis e.V. – Berufsverband schwuler Führungskräfte und Selbständiger – ist ein anerkannter Berufsverband mit über 700 Mitgliedern, die sich in Fachgruppen aller Branchen sowie Regionalgruppen im ganzen Bundesgebiet organisieren. Der Verband sucht zur Unterstützung seiner Geschäftsstelle in Berlin baldmöglichst eine



Verbandsassistenz (m/w/d)

in Teilzeit (20 Stunden/Woche)



Ihre Aufgaben:

Sie unterstützen den Bundesverband sowie die Fach- und Regionalgruppen organisatorisch bei der Mitgliedergewinnung und -betreuung einschließlich der Pflege der Mitgliederdatenbank.

Darüber hinaus erstellen Sie Rechnungen und entsprechende Lastschriftläufe, kontrollieren den Zahlungseingang und führen ggf. den Mahnlauf durch. Eingehende Rechnungen prüfen und kontieren Sie und bereiten die entsprechenden Zahlungen vor.

Den ehrenamtlichen Vorstand unterstützen Sie administrativ bei seiner täglichen Arbeit, auch durch Erledigung von Sekretariatsaufgaben und Aufbereitung von Daten und Erstellung von Präsentationen. Sie unterstützen die Planung und Durchführung der Mitgliederversammlung sowie anderer Verbandsveranstaltungen.



Ihre Qualifikationen:

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation. Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint runden Ihre Qualifikation ab. Die Weiterentwicklung unserer elektronischen Verbandsverwaltung können Sie durch Ihren IT-Sachverstand tatkräftig unterstützen.



Ihre Eigenschaften:

Sie arbeiten gerne selbständig in einem kleinen Team und kommunizieren gern mit unterschiedlichen Menschen. Sie bringen sich gern gestaltend in Ihre Arbeit ein und legen auf Sorgfalt Wert. In Einzelfällen sind Sie bereit zu Dienstreisen sowie zu Arbeiten am Wochenende.



Weitere Informationen zum Verband erhalten Sie unter www.vk-online.de.



Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail als pdf-Dokument unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an den Personalvorstand:

Oliver Kühn, E-Mail: