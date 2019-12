Guerilla-Plakate gegen Homophobie in Dortmund

Eines der Guerilla-Plakate in der Dortmunder Innenstadt (Bild: Felix / twitter

Sie sehen aus wie echte Plakate von Borussia Dortmund: In der Nacht zu Samstag tauchten in der Dortmunder Innenstadt zahlreiche schwarz-gelbe Poster mit BVB-Logo auf, die sie sich unter dem Motto "JEDE LIEBE ist Echte Liebe" gegen Homophobie im Fußball wenden. Plakatiert wurden sie jedoch nicht im Auftrag des Bundesliga-Vereins, sondern von Unbekannten.



"Was homosexuelle Spieler unter der Dusche machen? Duschen", heißt es etwa auf einer Plakatbox in der Kreuzstraße. Auf einem anderen Poster steht: "Wie schwule Spieler den Zweikampf gewinnen? Mit vollem Einsatz." Ein weiteres Motiv fordert zum Coming-out auf: "Eier, wir brauchen Eier! WANTED: Deutschlands erster aktiver homosexueller Profifußballer." Auf allen Plakaten kann man zudem den Hashtag #gemeinsamgegenhomophobie lesen.

BVB verbannt homophobe Fans

Borussia Dortmund reagierte auf Twitter auf die Guerilla-Aktion: "In der Stadt Dortmund sind viele Plakate gegen Homophobie im BVB-Design aufgetaucht", schrieb der Verein in einem Tweet. "Die Plakate sind nicht von uns. Die Botschaften unterstützen wir aber voll und ganz." Dazu verwendete der BVB die beiden Hashtags #BorussiaVerbindet und #gegenhomophobie.



In einem weiterem Tweet bedankte sich der Verein für das "positive Feedback" – und machte gleichzeitig eine klare Ansage: "Homophobe Kommentare lehnen wir ab. Wer diese Meinung nicht mitträgt, hat auf unseren Kanälen nichts zu suchen und wird blockiert."



Die Guerilla-Poster erinnern an eine Aktion aus dem Mai. Damals waren in Dortmund gefälschte BVB-Plakate gegen Rassismus aufgetaucht. (cw)