Beschädigungen am Homosexuellen-Mahnmal: Ist das der Täter?

Heute, 14:44h,

Nach Beschädigungen am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten bittet der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt um Mithilfe. Zwischen dem 9. Juni und dem 8. September kam es zu insgesamt sieben gemeinschädlichen Sachbeschädigungen, bei denen der bislang unbekannte Tatverdächtige die Sichtscheibe des Denkmals in der Ebertstraße mit schwarzer Farbe besprüht haben soll (queer.de berichtete).



Am 7. Juli konnte ein Zeuge den mutmaßlichen Täter beobachten und Fotos des Mannes schießen. Dieser steht nach einer Mitteilung der Berliner Polizei vom Montag "aufgrund der gleichen Vorgehensweise im Verdacht, die sieben Beschädigungen begangen zu haben".

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Staatsschutz fragt nun: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Wer hat zwischen dem 9. Juni und dem 8. September verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Denkmal gemacht? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer (030) 4664-953128, per Fax unter der Nummer (030) 4664-953199, per E-Mail an , über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden.



Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen wurde 2008 eingeweiht

Aufgrund der zahlreichen Beschädigungen wurde Anfang November für das Denkmal testweise eine Videoüberwachung eingerichtet, die Schäden vorbeugen und Täter abschrecken soll (queer.de berichtete). Eine an einem Mast angebrachte Kamera überwacht dabei das Sichtfenster des Denkmals, in dem ein Film mit Kussszenen von gleichgeschlechtlichen Partnern gezeigt wird. Dennoch kam es am 10. November erneut – wie etliche Male in den letzten Jahren zuvor – zu einer Beschädigung (queer.de berichtete). Keiner der Täter wurde bisher ausfindig gemacht. (cw/pm)