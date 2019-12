Ex-Pornodarsteller Tom Faulk erhält Haftstrafe von sieben Jahren

Tom Faulk (links im Polizeifoto, rechts in einem FraternityX-Werbebild) wird wohl erst im Jahr 2022 wieder auf freien Fuß kommen

Heute, 09:45h,

Der wegen Drogenhandels verhaftete 27-jährige frühere Pornostar Tom Faulk hat sich bereits im November auf einem Deal mit der texanischen Staatsanwaltschaft auf eine Haftstrafe von rund sieben Jahren geeinigt. Das berichtet der gewöhnlich gut informierte Pornoblog Str8UpGayPorn. Das Portal veröffentlichte Gerichtsunterlagen, wonach die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des Drogenhandels fallen ließ, wenn Faulk den Vorwurf des Widerstandes gegen die Staatsgewalt bei der Verhaftung zugibt.



Faulk war im Frühjahr verhaftet worden. Ihm wurden neben tätlicher Übergriffe die Produktion und der Handel der Drogen Kokain und Methamphetamin (Crystal Meth) in nicht geringer Menge (mehr als 200 Gramm) vorgeworfen (queer.de berichtete). Bei seiner Verhaftung zeigten sich Fans entsetzt über sein Mugshot-Foto, in dem der Pornodarsteller äußerst mitgenommen aussah.



Laut den Gerichtsunterlagen kann Faulk mit einer Haftentlassung bis Dezember 2025 rechnen. Bei guter Führung sei bereits eine Entlassung bis September 2022 möglich, heißt es weiter.

Faulk war lange Jahre ein bekanntes Gesicht in der US-Pornoindustrie: Seit 2011 tauchte er in unzähligen Pornoszenen mehrerer Labels auf. Von 2012 bis 2018 arbeitete er etwa für FraternityX – einem Label, das sich auf Szenen von angeblichen Collegestudenten spezialisiert hat, die in ihrem stereotyp eingerichteten "Studentenwohnheim" teils infantile Rudelfick-Szenen mit Bier- und Cannabis-Konsum performen. Außerdem arbeitete Faulk unter anderem für NakedSword, NextDoorStudios und Men.com. In Interviews hatte Faulk erklärt, dass er seit seinem 18. Geburtstag Pornos gedreht habe, um auszuprobieren, ob er schwul sei. Dabei sei er zu einem Ergebnis gekommen: "Ich kann einen Mann für eine Stunde oder so ein oder zwei Mal für komische Sachen benutzen, aber ansonsten haben mir Schwulenpornos gezeigt, wie sehr ich die weibliche Form schätze."



Der Darsteller hatte in Interviews auch erzählt, wie er wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sei. Das erste Mal sei er im Alter von 17 Jahren nach einem Streit mit seinem Vater festgenommen worden. Im Internet kursieren mehrere Mugshots des Darstellers.



Das Twitter-Profil Faulks ist nach wie vor online. Darauf zeigt er derzeit Bilder, die er offenbar im Gefängnis angefertigt hat. (cw)