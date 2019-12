Wir suchen eine Jury für den Teddy Readers' Award!

Der Teddy Award wird seit über 30 Jahren in mehreren Kategorien im Rahmen der Berliner Filmfestspiele vergeben

Bereits seit 1987 zeichnet der Teddy Award im Rahmen der Berlinale queere Filme aus. Im kommenden Jahr ist queer.de wieder als Medienpartner beim international bedeutendsten LGBTI-Filmpreis dabei und darf den Teddy Readers' Award verleihen. Ab sofort können sich queere Filmfans bei uns als Jurymitglieder bewerben.



Insgesamt suchen wir vier Menschen mit viel Zeit, die sich für queeres Kino begeistern und zusammen mit unserem Autor Fabian Schäfer vom 20. Februar bis 1. März 2020 über 30 Langfilme sichten und dann gemeinsam den Siegerfilm bestimmen. Das ist kein leichter Job: Du bist von morgens bis abends auf den Beinen und musst dich darauf einstellen, am Tag vier bis fünf Mal ins Kino zu gehen.

Mit offiziellen Jury-Pass zur Berlinale

Jede*r Juror*in bekommt einen offiziellen Jury-Pass der Berlinale, ist aber für Kost und Logis selbst verantwortlich. Am 28. Februar 2020 bist du eingeladen, bei der großen Teddy-Gala in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz dabei zu sein und mitzufeiern.

Direktlink | Die Vergabe des Teddy Readers' Award powered by queer.de auf der Berlinale 2019

Wenn du über den Teddy Readers' Award powered by queer.de mitentscheiden möchtest, kannst du dich ab sofort bis zum 31. Dezember 2019 bei uns bewerben. Schick einfach eine Email an , stell dich kurz mit Foto oder Video vor und schreibe, was dich mit dem Queer Cinema verbindet und warum du genau der richtige Mensch für die Leser*innen-Jury bist!



Über die vier ausgewählten Juror*innen werden wir Anfang Januar 2020 entscheiden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! (mize)