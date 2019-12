"Queen of Drags" erholt sich leicht

Die Juroren Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst entscheiden, wer nächste Woche die "Queen of Drags" wird (Bild: Martin Ehleben / ProSieben)

Heute, 16:34h,

Die Einschaltquoten von Folge fünf der queeren Realityshow "Queen of Drags" sind am Donnerstagabend leicht nach oben gegangen: Insgesamt schalteten 990.000 Zuschauer zur Primetime die ProSieben-Sendung ein. Das entspricht einem Marktanteil von 3,5 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche sahen damit 30.000 mehr Menschen die Show mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz. Der Marktanteil stieg um einen Zehntelprozentpunkt. Die erste Folge war noch in ganz anderen Sphären unterwegs: Mitte November schalteten 1,5 Millionen Menschen ein (queer.de berichtete).



In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen 750.000 Menschen zu. Der Marktanteil erholte sich damit gegenüber Folge vier deutlich – er stieg von 8,3 Prozent auf 9,2 Prozent und liegt damit ungefähr im ProSieben-Durchschnitt.



Angesichts der Einschaltquoten kommentierte ProSieben auf Twitter: "Spannend: Warum schauen eher junge Leute #QueenOfDrags? Und warum schalten über 40-Jährige kaum ein?" Allerdings dürfte auch das Senderumfeld für diese Diskrepanz verantwortlich sein: ProSieben erreicht in den meisten Sendungen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen doppelt so hohen Marktanteil wie im Gesamtpublikum.



Das Finale der Sendung wird am kommenden Donnerstag (19. Dezember) um 20.15 Uhr auf ProSieben und im Streamingnetzwerk Joyn ausgestrahlt. Dann wird entschieden, welche der drei verbliebenen Dragqueens die "Queen of Drags" werden wird. Alle bisherigen Folgen können kostenlos auf prosieben.de gestreamt werden.



Vor wenigen Tagen hatten die Queens für Schlagzeilen gesorgt, als sie in einem Video homophobe Hasskommentare vorlasen, die im Zuge der Sendung eingegangen sind (queer.de berichtete). (dk)