rbb zeigt deutsche Version von "Queer Eye"

Die rbb-"Fab Four" (v.l.n.r.): Sven Rebel, Fabian Hart, Chris Glass, Christian Fritzenwanker (Bild: rbb / Stini Röhrs)

"Sie sind empathisch, direkt, humorvoll – und queer". Mit dieser Einleitung kündigt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) die neue Realityhow "queer 4 vou" an, die ab dem 27. Dezember in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Im linearen TV beginnt die zunächst nur dreiteilige Serie am 13. Januar 2020 im rbb-Programm um jeweils 21 Uhr. Die weiteren Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.



Das Format orientiert sich offensichtlich an der erfolgreichen Netflix-Serie "Queer Eye", die derzeit mit Fernsehpreisen überhäuft wird (queer.de berichtete). Statt fünf Experten, die in den USA einer meist aus dem Tritt geratenen Person Lebenshilfetipps geben und auch tatkräftig beim Wohnungsumbau mit anpacken, gibt es in der rbb-Version nur die "Fab Four". Dabei handelt es sich um Christian Fritzenwanker (Haar/Make-up), Chris Glass (Interior Design), Fabian Hart (Outfit) und Sven Rebel (Coaching).

Queere Experten helfen Menschen in Berlin

In der ersten Folge kümmern sich die schwulen Experten um die 50-jährige Beate. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern hatte sich vor 14 Jahren von einem gewalttätigen Ehemann scheiden lassen und wohnt jetzt zusammen mit Katze Lotti in einer Dreizimmerwohnung in Berlin-Pankow. Ihren Job als Krankenschwester musste sie aus Krankheitsgründen aufgeben. Nun braucht sie Hilfe, um ihr Leben wieder in die Hand nehmen zu können.



Eine Woche später helfen die "Fab Four" einem Ehepaar in Berlin-Friedrichshain, das mit zwei Kindern in einer kleinen Wohnung lebt. Nach 16 Jahren Ehe haben die beiden Probleme mit ihrem Liebesleben – und hier sollen die Experten ansetzen.



Folge drei handelt von der jungen Mutter Lea. Sie zieht nach einer ungeplanten Schwangerschaft ihren zweijährigen Sohn Néo in Berlin-Pankow groß – und beklagt, dass sie dabei ihre Träume aus den Augen verloren hat.



Im Interview mit der deutschen "Vogue" erklären die "Fab Four", was sie sich unter queerer Lebenshilfe vorstellen. "Man muss Queerness nicht immer mit sexueller Neigung in Verbindung bringen. Alles, was nicht vorgegebener Norm entspricht, ist queer", erklärte dazu Christian Fritzenwanker.



Bereits kurz nach der Erstausstrahlung der ersten "Queer Eye"-Serie im Jahr 2003 versuchte sich ein deutscher Sender mit einer Adaption: RTL2 verpasste der Show damals den etwas unglücklichen Titel "Schwul macht cool". Die sechsteilige Serie wurde aber nach schwachen Quoten und teils verheerenden Kritiken (auch auf queer.de) nach nur einer Staffel eingestellt. (dk)