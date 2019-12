AfD lädt Homo-"Heiler" als Experte in den Bundestag ein

Christian Spaemann wurde dank der AfD eine Bühne für seine Homo- und Transphobie geboten (Bild: Parlamentsfernsehen)

Von Dennis Klein

Heute, 17:35h,

Der in Westfalen geborene Psychiater Christian Spaemann wirbt seit Jahren dafür, Homosexuelle zu "heilen". Schwule Männer möchte er gerne zu "glücklichen Familienvätern" mit Kind und Kegel umpolen. Auf Einladung der AfD durfte er am Montagnachmittag im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend seine verqueren Ansichten als "Experte" bei einer anderthalbstündigen öffentlichen Anhörung zum Thema Homo- und Transfeindlichkeit verbreiten. Anlass für die Sachverständigen-Anhörung unter Leitung von Ausschussvizepräsidentin Ulle Schauws (Grüne) war der Antrag "Vielfalt leben – Bundesweiten Aktionsplan für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auflegen" der Grünenfraktion (PDF).



Die Leitung der Sitzung übernahm kurzfristig Ulle Schauws, nachdem Sabine Zimmermann (Die Linke) erkrankt war (Bild: Parlamentsfernsehen)

Die Berufung von Spaemann, der mehrfach bei Veranstaltungen der LGBTI-feindlichen "Demo für alle" aufgetreten war, hatte bereits im Vorfeld Entsetzen ausgelöst. Der offen schwule Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann (Grüne) bezeichnete etwa die Einladung als "unfassbar" und fragte: "Geht's noch widerlicher?"



Unfassbar: Gleich findet im #Bundestag die öffentliche Anhörung zum Thema Homo- und Transfeindlichkeit statt.



Und die AfD hat mit Christian Spaemann einen Sachverständigen eingeladen, der Therapien zur Heilung von Homo- & Transsexualität anbietet.



Gehts noch widerlicher? Sven Lehmann (@svenlehmann) December 16, 2019 Twitter / svenlehmann

Im Ausschuss stellte Spaemann schon in seinem Eingangsstatement die Existenz von queeren Menschen grundsätzlich in Frage. "Gibt es bei der Spezies Mensch tatsächlich eine geschlechtliche Vielfalt?", so der in Oberösterreich praktizierende Psychiater. Auch der Begriff "sexuelle Vielfalt" erweise sich bei näherer Betrachtung als "fragwürdig". So stellte er das Coming-out als transsexuell generell als negativ dar, da dies in der Familie "eher eine Tragödie" angesehen werde. Die "Biologie" werde bei diesem Thema übergangen. Maßnahmen zum Ende von Diskriminierung sind für ihn nur ein "groß angelegtes Umerziehungsprogramm".

Spaemann wurde in der Anhörung nur vom AfD-Vertreter Thomas Ehrhorn befragt, alle anderen Fraktionen ignorierten den 60-Jährigen. Der Psychiater gilt als ausgesprochener LGBTI-Gegner – er hatte etwa die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht in einer Bundestagsdebatte als "Vorboten einer degenerativen Geisteskrankheit" bezeichnet und vor dem "Volkstod" gewarnt (queer.de berichtete).



Thomas Ehrhorn hält heiratende Schwule und Lesben für "Vorboten einer degenerativen Geisteskrankheit" (Bild: Parlamentsfernsehen)

In der Anhörung verhielt sich Ehrhorn klischeehaft: Der Bundestagsabgeordnete aus Niedersachsen eröffnete seine Ausführungen mit der üblichen Floskel der Homo-Hasser – nämlich der, dass er viele schwule und lesbische Freunde habe. Weiter erklärte er, dass Homosexuelle zu den "angenehmsten Randgruppen unserer Gesellschaft" gehörten. Inzwischen werde ihm aber zu viel über Homosexualität geredet. Der Mehrheitsgesellschaft werde zugemutet, dass "wir uns mit den Problemen und Befindlichkeiten dieser kleinen Minderheiten beschäftigen müssen". Das sei eine "fast zwanghafte Auseinandersetzung". Spaemann stimmte dem AfD-Abgeordneten zu, dass die Sichtbarkeit von Homosexuellen in der Mehrheitsgesellschaft "Ressentiments" wecke. Zu deutsch: Schwule und Lesben seien an Diskriminierung und Gewalt selber schuld, wenn sie mit ihrer Existenz die Hetero-Welt nervten.

Spaemann: Bei jedem Dritten klappt Homo-"Heilung"

Spaemann hatte bereits mit seinem Werben für Homo-"Heilung" wiederholt für Empörung gesorgt. So behauptete er etwa in einem Interview mit einer christlich-fundamentalistischen Nachrichtenseite: "Die Möglichkeit der dauerhaften Veränderung der sexuellen Orientierung ist inzwischen wissenschaftlich mehrfach belegt worden". Bei jedem Dritten klappe eine "dauerhafte und befriedigende Umorientierung der sexuellen Ausrichtung".



"Experte" Christian Spaemann – neben ihm sitzt die Sachverständige Kira Splitt von SCHLAU NRW (Bild: Parlamentsfernsehen)

Freilich warnt die große Mehrheit von Ärzten und Psychologen schon seit Jahren davor, dass Menschen durch "Konversionstherapien" in die Depression oder gar den Suizid getrieben werden. Der Weltärztebund erklärte deshalb 2013, dass "Homo-Heilung" die Menschenrechte verletze und nicht zu rechtfertigen sei (queer.de berichtete). In Deutschland wird derzeit über einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) debattiert, der "Homo-Heilung" teilweise verbieten soll (queer.de berichtete). Allerdings halten LGBTI-Aktivisten den Entwurf für bei weitem nicht ausreichend (queer.de berichtete).



Bei der Anhörung unterstützten alle anderen Sachverständigen die Initiative für einen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie. Anwesend waren Petra Follmar-Otto vom Deutschen Institut für Menschenrechte, die beiden Trans-Aktivist*innen Silvia Rentzsch und Arn Sauer, die SCHLAU-NRW-Koordinatorin Kira Splitt sowie Markus Ullrich vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. "Die Anhörung hat gezeigt, dass wir dringend einen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit brauchen. Alle Sachverständigen, bis auf den von der AfD benannten, haben dieses Anliegen unterstützt", so fasste Sven Lehmann, der grüne Sprecher für Queerpolitik, das Ergebnis zusammen.