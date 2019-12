Geplantes Verbot von "Konversionstherapien" wird offenbar verschärft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nannte die "Konversionstherapie" eine "Gefahr für die Betroffenen", durch die "oft schweres körperliches und seelisches Leid" entstehe (Bild: BMG)

Gestern, 20:45h,

Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel das seit mehreren Monaten geplante Verbot sogenannter Konversionstherapien auf den Weg bringen. Das berichten die dpa und mehrere Medien. Es würde damit vermutlich im Januar erstmals im Bundestag beraten.



Der Entwurf aus dem Haus von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht vor, Behandlungen, die die sexuelle oder geschlechtliche Identität einer Person gezielt "verändern" oder unterdrücken sollen, zu verbieten und teilweise mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder Bußgeldern zu belegen (queer.de berichtete). Auch die Bewerbung und Vermittlung entsprechender Angebote würde verboten und mit Bußgeldern geahndet.



Der Anfang November vorgestellte Entwurf begrenzte dabei das Verbot größtenteils auf "Behandlungen" von Minderjährigen. Bei Personen zwischen 16 und 18 Jahren wären sie allerdings erlaubt geblieben, wenn diese über eine nachweisbare Einsichtsfähigkeit in ihre Entscheidung verfügt hätten.

Ausnahme bei älteren Minderjährige gestrichen

Nach Kritik der Opposition und Rückmeldungen aus Verbänden ist der dem Kabinett vorgelegte Entwurf offenbar schärfer gefasst, berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland nach Einsicht in die Neufassung. Bei Minderjährigen seien Angebote zur "Heilung" von Homo- und Transsexualität demnach nun doch völlig verboten.



"Wir haben das Verbot noch schärfer gefasst", sagte Spahn dem RND. "Vorher gab es Ausnahmen für Heranwachsende. Das wurde gestrichen, denn gerade in dieser Altersphase finden die meisten Therapieversuche statt. Daher wird auch bei 16- bis 18-Jährigen die 'Konversionstherapie' künftig verboten." Diese angebliche Therapie sei "viel zu gefährlich für Leib und Seele, als dass man Graubereiche zulassen dürfte".



Der Bundesgesundheitsminister hatte das geplante Verbot erstmals im Frühjahr auf die Tagesordnung gebracht, nachdem seine Partei jahrelang eine derartige Regulierung abgelehnt hatte – die Grünen hatten eine ähnliche Initiative schon 2013 gestartet. Im April berief Spahn eine Fachkommission bei der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ein, die später einen umfassenden Abschluss- und Empfehlungsbericht (PDF) vorlegte.



Oppositionsparteien hatten den ersten Gesetzentwurf im November begrüßt, aber eine schnelle Verabschiedung und Nachbesserungen gefordert (queer.de berichtete). So seien Ausnahmen für "Behandlungen" an älteren Minderjährigen und teilweise auch Erwachsenen zu streichen, größere Sanktionsmöglichkeiten für Anbieter zu schaffen und eine begleitende Akzeptanzkampagne zu starten. Nebenbei kritisierten sie das weiterhin fehlende Verbot von geschlechtszuweisenden Operationen an intersexuellen Kindern und ausbleibende Reformen hin zu einem auf Selbstbestimmung setzenden Transsexuellenrecht.



Kritik am Gesetzentwurf kam zugleich von Verbänden wie dem Bibelbund oder der evangelikalen Evangelischen Allianz, aus deren Reihen Projekte zur "Heilung" von Homosexualität unterstützt werden. Sie beklagten etwa eine Einschränkung von Religionsfreiheit oder einen Eingriff in die Selbstbestimmung mündiger Bürger (queer.de berichtete).