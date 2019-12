Vox strahlt kommendes Jahr "Prince Charming" aus

Heute, 09:20h,

Die RTL-Mediengruppe hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass die neunteilige Realityserie "Prince Charming" im kommenden Frühjahr im frei empfangbaren Sender Vox ausgestrahlt wird. Bislang wurde die Show nur im Premiumbereich des RTL-Streamingportals TVNOW gezeigt, die am Abonnement für 4,99 Euro pro Monat erhältlich ist.



TVNOW veröffentlichte seit Ende Oktober jede Woche eine neue Episode von "Prince Charming". Am Mittwoch wurden schließlich die letzten beiden Folgen freigeschaltet – in Folge acht entscheidet der schwule "Prinz" Nicolas Puschmann, mit welchem der Finalisten er zusammenkommen möchte. In Folge neun treffen sich alle Kandidaten, um über ihre Erfahrungen in der Show zu sprechen. Angela Finger-Erben ("Guten Morgen Deutschland", "Ich bin ein Star – Die Stunde danach") moderiert die Wiedersehensfolge.



Ausstrahlung in der "Late Prime"

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtete, wird Vox "Prince Charming" in der "Late Prime", also gegen 22 Uhr, zeigen. Laut Vox-Chef Sascha Schwingel sei die Zweitverwertung von "Prince Charming" auf Vox ein lebendiges Beispiel dafür, "wie wir attraktiven Content bei uns in der [Sender]-Gruppe auswerten". Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.



In der Realityserie kämpfen 20 attraktive Single-Männer an der Küste Griechenlands um das Herz von "Prince Charming", des 28-jährigen Nicolas Puschmann. Jede Folge werden einige der Kandidaten – teils mit viel Emotionen und Tränen – aussortiert. Das Format basiert auf der amerikanischen Show "Finding Prince Charming", die 2016 im LGBTI-Sender Logo und im Spartenkanal VH-1 ausgestrahlt wurde. Die Show wurde nach nur einer Staffel abgesetzt.



Anders in Deutschland: Bereits im November hatte die RTL-Gruppe mitgeteilt, dass eine zweite Staffel von "Prince Charming" in Auftrag gegeben worden sei (queer.de berichtete). Die Show wurde auch von der Kritik relativ wohlwollend aufgenommen, zumindest für eine RTL-Produktion. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" bezeichnete sie etwa als den "besseren Bachelor". (dk)