Wir suchen zum 01. Februar 2020…



…eine engagierte Person mit folgenden Arbeitsschwerpunkten:



Aufgabenspektrum:

• Entwickeln, Organisieren und Durchführen von Informationsveranstaltungen und Bildungsangeboten zu den Gesundheitsthemen (inkl. psychischer Gesundheit) intergeschlechtlicher Menschen, z.B. für Hebammen, medizinische Fachleute / Ärzt*innenschaft, Therapeut*innen und Beratende

• Koordination der Inter*-Beratungsangebote in Niedersachsen

• Beraten von öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Organisationen in Niedersachsen zum Umgang mit Intergeschlechtlichkeit

• Interessensvertretung Intergeschlechtlichkeit in Niedersachsen; in Absprache mit dem QNN und IM LV Nds. e.V.

• Netzwerk- und Gremienarbeit

• Zusammenarbeit mit der QNN-Geschäftsstelle Hannover

• Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema intergeschlechtliche Menschen in Niedersachsen



Gewünschtes Profil:

• Wissen über und Begeisterung für die verschiedenen Bedarfe und Themen von Inter* Personen

• Kenntnisse über und Erfahrungen in der Lebenswirklichkeit von intergeschlechtlichen Menschen sowie Solidarität mit dem Thema

• Erfahrungen in Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsorganisation

• Berufserfahrung

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium

• Belastbarkeit, Reisebereitschaft, strukturiertes zuverlässiges Arbeiten und ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick



Wir bieten:

Eine befristete (Teilzeit-)Beschäftigung mit Zeitumfang von 33%. Selbstständiges, konstruktives Arbeiten in einem dynamischen Verbandsumfeld. Flexible Arbeitszeiten, Arbeitsort Niedersachsen, Kontakte und Termine landesweit. Arbeiten im Home-Office und/oder in der QNN Geschäftsstelle Hannover möglich.



Die Besetzung der Stelle erfolgt befristet bis 31.12.2020 mit Option auf Verlängerung und vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch das Land Niedersachsen.



(Einstiegs-)Gehalt ist je nach Abschluss und Berufserfahrung bis zur TV-L West Entgeltgruppe 10.



Wir bitten bis zum 6. Januar 2020 um eine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung per Mail an:



Bitte vormerken: Die Vorstellungsgespräche sind am 10. Januar 2020 geplant.