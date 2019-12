CSD München bei Mottosuche erfolgreich

Heute, 14:15h, noch kein Kommentar

Die Veranstalter des Christopher Street Days in München haben am Dienstagabend beim sogenannten Szenestammtisch, einem Zusammenschluss der mehr als 50 Vereine, Gruppen und Einrichtungen der Münchner LGBTI-Community, das Motto für die Pride-Events 2020 in der Landeshauptstadt bekannt gegeben: Es lautet "Gegen Hass. Bunt, gemeinsam, stark!". Auf Facebook erklärten die Veranstalter: "Lasst uns nun in den kommenden Monaten einen großartigen, politischen, lebensfrohen, selbstbewussten und bunten Munich Pride kreieren."



Wie in den Vorjahren hatten die CSD-Organisatoren im Herbst die Öffentlichkeit aufgefordert, Mottovorschläge zu einem Themenschwerpunkt einzusenden ( queer.de berichtete ). Demnach soll sich der CSD 2020 besonders mit den Themenbereichen Gewalt, Ausgrenzung und Hass auseinander setzen.Der CSD München 2020 wird vom 4. bis zum 12. Juli stattfinden. Zur CSD-Politparade laden die Organisatoren am 11. Juli ein.In diesem Jahr hatte der CSD in der bayerischen Hauptstadt unter dem zweisprachigen Motto "50 Jahre Stonewall – Celebrate Diversity! Fight for Equality!" gestanden ( queer.de berichtete ). Trotz Regens kamen nach Angaben von Veranstaltern und Polizei 155.000 Menschen zur diesjährigen Politparade am 13. Juli. (dk)