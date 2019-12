Yoncé Banks ist die erste "Queen of Drags"

Yoncé Banks konnte die Jury überzeugen – und ist die erste Königin der Dragqueens (Bild: ProSieben)

Heute, 09:56h,

Yoncé Banks hat das am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlte Finale von "Queen of Drags" gewonnen. Die 26-Jährige aus Paderborn setzte sich in der in Los Angeles aufgezeichneten Show gegen die 22-jährige Aria Adams aus Wolfsburg und die 30-jährige Vava Vilde aus Stuttgart durch. Die Siegerin erhält als Preis 100.000 Euro, eine Kampagne mit der unter Dragqueens beliebten Schminkfirma MAC Cosmetics, eine Reise nach New York und ein Cover auf der deutschen Ausgabe der "Cosmopolitan". Aus der sechsteiligen Serie ging Yoncé bereits zuvor dreimal als Wochensiegerin hervor. Am Anfang des Wettbewerbs waren zehn Dragqueens als Kandidatinnen gegeneinander angetreten.



Die Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz waren ebenso begeistert wie die US-Gastjurorin und Dragqueen Laganja Estranja, die an "RuPaul's Drag Race" – dem inoffiziellen Vorbild von "Queen of Drags" – teilgenommen hatte. "Du bist so eine heiße Maus. Ich liebe alles an dir", erklärte Klum begeistert. "Du bist geboren, um auf der Bühne zu stehen." Conchita Wurst ergänzte: "Du bist schon ein Star! Du hast immer abgeliefert. Du bist eine großartige Gewinnerin."



Auf Instagram reagierte die Siegerin mit den Worten: "Ich kann es einfach nicht in Worte fassen, wie sehr es mich berührt und stolz macht, die ERSTE "Queen of Drags" Deutschlands zu sein! Ich bin unglaublich dankbar diese große Plattform bekommen zu haben, endlich allen mein Talent zeigen und wichtige Thematiken in der Show ansprechen zu dürfen." Sie versprach außerdem, weiterhin an ihrer Karriere zu arbeiten, "um euch geniale Projekte zu liefern".



Im Vorfeld umstritten

"Queen of Drags" war im Vorfeld wegen der Beteiligung von Heidi Klum umstritten gewesen. Der 46-Jährigen wurde aus der Szene vorgeworfen, keine nennenswerte Verbindung zur Schwulen- und Dragqueen-Szene zu haben. Außerdem wurde sie für ihren Umgang mit Kandidatinnen ihrer Realityshow "Germany's Next Topmodel" kritisiert. Kritiker nahmen das Format zwar positiv auf, allerdings war es im Vergleich zu "RuPaul's Drag Race" etwas langgezogen und wurde teilweise als langweilig kritisiert.



In der Show wurde auch etwas fürs schwule Auge geboten (Bild: ProSieben)

Manchmal wurden in der Show auch politische Themen wie Diskriminierung aufgegriffen. Populär war etwa, als die Dragqueens in einem Youtube-Video gegen sie gerichtete Hassbotschaften auf unterhaltsame Weise vorlasen (queer.de berichtete)

Quoten eher schwach

Quotenmäßig dürfte sich ProSieben allerdings mehr erhofft haben. Die Sendung blieb weit hinter anderen Shows wie "Germany's Next Topmodel" zurück und lag meist sogar unter dem Senderschnitt. Die letzte Folge am Donnerstag schalteten insgesamt 960.000 Menschen auf ProSieben ein – das sind 30.000 weniger als in der Vorwoche (queer.de berichtete). Der Marktanteil lag damit bei schwachen 3,3 Prozent. ProSieben bewegte sich damit in ganz anderen Sphären als der Tagessieger: Der ARD-Fernsehkrimi "Harter Brocken – Der Geheimcode" erreichte mehr als fünf Mal so viele Zuschauer wie "Queen of Drags".



Auch in der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging das Finale leicht nach unten: Insgesamt erreichte die letzte Folge 670.000 junge Zuschauer, das sind 80.000 weniger als in der Vorwoche. Der Marktanteil sank damit von moderaten 9,2 Prozent auf laut ProSieben "eher nicht so tolle" 7,9 Prozent. (dk)